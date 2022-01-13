Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Türkiye’de büyük harfle devlet ve rejim vardır, 'muhalefet' de bu sistemin bir parçasıdır!" düşüncesini dile getirdi.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan’da yaşanan olaylar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulanan siyasi partiler tarafından kabul edilen ortak açıklamanın metnine ilişkin olarak, “Hahaha.. Uzun süre bu belgeye 'Acaba sahte mi? Bizi trollüyorlar mı?' diye baktım. Hakikaten gerçekmiş. Ey saf ve masum muhalif kardeşlerim, şimdi anladınız mı size gerçekleri söylediğimi? Türkiye’de büyük harfle devlet ve rejim vardır. 'Muhalefet' de bu sistemin bir parçasıdır!” ifadesini kullandı.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

“Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Kazakistan’ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetiminin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığının ilk gününde itibaren Kazakitan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."