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Rasim Ozan Kütahyalı: Partili cumhurbaşkanlığını Türkiye'nin vücuduna tam uygun görmüyorum

"Birini seçmem gerekirse de partili Cumhurbaşkanlığı modelini desteklerim"

22 Kasım 2016 14:18

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak "Bu köşede defalarca yazdığım gibi ben dar bölge iki turlu başkanlık sistemini savunuyorum. Partili Cumhurbaşkanlığı denen esasen yarı başkanlıktan türemiş modeli Türkiye'nin vücuduna tam uygun görmüyorum. Görülüyor ki MHP ile yapılması zorunlu uzlaşma gereği partili Cumhurbaşkanlığı benzeri bir modele geçilecek" görüşünü savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Partili Cumhurbaşkanlığı çözüm müdür?" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bu köşede defalarca yazdığım gibi ben dar bölge iki turlu başkanlık sistemini savunuyorum...

***
Partili Cumhurbaşkanlığı denen esasen yarı başkanlıktan türemiş modeli Türkiye'nin vücuduna tam uygun görmüyorum...
***
Görülüyor ki MHP ile yapılması zorunlu uzlaşma gereği partili Cumhurbaşkanlığı benzeri bir modele geçilecek...
***
Fakat bu yeni sistem yarı başkanlık da olmayacak çünkü Başbakanlık kurumu ortadan kalkıyor...
***
Öte yandan kuvvetler ayrılığına dayalı tam ve gerçek bir Başkanlık sistemine de geçemeyeceğiz...
***
Kesinlikle değişmesi gereken, 12 Eylül'den kalma köhnemiş seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu eski tas eski hamam kalacak...
***
Açık konuşayım bu model gerçek bir reform değildir. Bu model bana göre Türkiye'nin sistem meselesine tam çözüm değildir. Bu sistem ileride yine tıkanabilir...
***
Dar bölge iki turlu gerçek ve tam başkanlık sistemi modeli bizim ülkemize en yararlı ve kalıcı olacak sistemdir. Bu görüşümün tüm parametrelerini de bu köşede defalarca ortayakoydum. Gerekirse yine koyarım...
***
Öte yandan şu anki şekilsiz sözde parlamenter sistem ile partili Cumhurbaşkanlığı modelinden birini seçmem gerekirse de partili Cumhurbaşkanlığı modelini desteklerim...
***
Çünkü her halükârda mevcut yaşadığımız amorf parlamentarizmden daha sağlıklı ve tercihe şayan bir sistemdir. Ama ideal model dar bölge iki turlu başkanlık sistemidir...

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