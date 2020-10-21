Rasim Ozan Kütahyalı: Merkez Bankası faizi ciddi artırırsa bir çuval inciri berbat eder; değerli TL, fabrikaların kapanması demektir

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası'nın ciddi bir faiz artışına gitmesi durumunda "bir çuval inciri berbat edeceğini" savunurken, "Israrla söylüyoruz ki; değerli TL demek değersiz bir Türk ekonomisi demektir. Üretimin ve imalatın azalmasıdır. Bu ülkenin yeniden ithalat cenneti olmasıdır. Değerli TL ister istemez mecburi olarak fabrikaların kapanması ve o arsalara inşaat rantı amaçlı projelerin yapılması demektir. Çünkü işadamlarına kısa ve orta vadeli kar sağlayan yatırım değerli TL ortamında inşaat rantı haline gelmektedir" ifadesini kullandı.

Kütahyalı, "Aşırı faiz artırımıyla kur düşüşü de fiyat istikrarına zarar verir. İşin bu bölümüne bizde kimse değinmez. Dolar yarın tak diye 5 TL olsa buna başarı gözüyle bakacak çok iktisatçı var. Bu da büyük bir yanılgı. Mühim olan şu anki 7.80-7.90 seviyesinin korunması ve tüm hareketlerin ufak ufak olmasının sağlanmasıdır. Artışlar ufak ufak olmalı. Kur şoku yaşanmamalı" görüşünü savundu.

"Değerli TL dönemi"ni, sanayicilerin ve üreticilerin; fabrikalarını, tarlalarını kapatıp önce ithalatçı sonra inşaatçı olduğu ve bu şekilde çok para kazandığı dönem olduğunu ifade eden Kütahyalı "Bu dönem Berat Albayrak devrimiyle ebediyen bitmiştir. Artık geri dönüş yoktur. Dışarıdan yeni para kaynakları da bulunsa yeniden değerli TL ve bol ithalat dönemine girilmeyecektir. Evet, mühim olan üretimdir, organize sanayi sitelerinin cayır cayır çalışmasıdır. Doların fiyatını düşürmeye çalışmak diye bir amaç olamaz" dedi.

Düşük kur ve değerli TL ile ithalat alışkanlıklarının bitmeyeceğini savunan Kütahyalı, "İthalat ekonomisi olmaya ve cari açık vererek sürünmeye devam ederiz" ifadesini kullandı.

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