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Rasim Ozan Kütahyalı: Mekânların dolu olması menfaatimize, teröristlere aldırmadan yaşamaya devam edelim

"Bu şehrin AVM'leri ve tüm mekânları sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin"

02 Ocak 2017 13:20

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "İstisnasız tüm mekânlar ve tüm işyerleri Türkiye'nin malıdır ve hepsinin dolu olması Türkiye'nin menfaatinedir. Boş olması teröristlerin menfaatinedir. Teröristlerin değil Türkiye'nin yanında yer alalım ve inadına teröristlere hiç aldırmadan yaşamaya devam edelim" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Teröre karşı birlik ve inadına yaşamak..." başlığıyla yayımlanan (2 Ocak 2017) yazısı şöyle:

 

2017'ye girdiğimiz ilk saatlerde yine bir kalleş bir terörist saldırı ile karşılaştı İstanbul. Alçaklar güzel İstanbulumuza ve Türkiye'ye boyun eğdirmek istiyorlar...

***
Bu hain katliam ister seküler ister dindar olsun tüm yurttaşlarımızı hedef almıştır. Amaç teröre karşı millet olarak yekvücut olmamızı engellemektir...
***
Aynı şekilde bu şerefsiz terörist sürüsü ekonomimizi ve turizmimizi de hedeflemiştir. Amaç bu ülkeyi iktisadi olarak felç etmektir...
***
İstiyorlar ki Türk ekonomisinin kalbi İstanbul şehrinin halkı korku içinde evlerinde tıkılı kalsın...
***
İstiyorlar ki aynı zamanda turizm sektörümüzün kalbi İstanbul çöksün ve ekonomimiz külliyen batağın içine saplansın...
***
Daha önce yazmıştım yine, yeniden ve her zaman yazacağım. İnadına yaşamaya ve alışveriş etmeye devam edeceğiz. Bazıları yazdıklarıma tepki göstermiş ve yas tutup evlerde kalmamız gerektiğini ifade etmişti...
***
Hayır... Hayır... Hayır... Bu tavır tam da haysiyetsiz teröristlerin bizden arzuladığı davranış kalıbıdır. Teröristlerin ekmeğine yağ sürmek yas değil ahmaklıktır...
***
İstanbul halkı olarak inadına sokaklara, meydanlara, caddelere çıkacağız...
***
İstanbul halkı olarak inadına mağazalara, lokantalara, pastanelere gideceğiz...
***
İstanbul halkı olarak inadına sinemalara, tiyatrolara ve Reina gibi mekânlara gideceğiz...
***
Asla normal hayat akışı durmayacak. Eğlence hayatına düşkün olanlar mekânlara gidip eğlenmeye devam edecek. Bu normal akışı kesmek teröristlerin amacıdır...
***
Bu şehrin AVM'leri ve tüm mekânları sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin ve sadece Türkiye'nin değil tüm bölge ülkelerinin gözdesi ortamlardır...
***
İstisnasız tüm mekânlar ve tüm işyerleri Türkiye'nin malıdır ve hepsinin dolu olması Türkiye'nin menfaatinedir. Boş olması teröristlerin menfaatinedir...
***
Teröristlerin değil Türkiye'nin yanında yer alalım ve inadına teröristlere hiç aldırmadan yaşamaya devam edelim...

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