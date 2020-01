Rasim Ozan Kütahyalı: İç ticarette dövizin kullanımını yasaklayan bir kanun çıksa isabet olur

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, dolar/TL paritesinin yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan "Dolarını bozdur" kampanyalarıyla ilgili olarak bir 'yasak' önerisinde bulundu. "Her türlü iç ticarette dövizin kullanımının yasaklanmasına dair bir kanun çıksa da isabet olur" diyen Kütahyalı, "Yanlış anlaşılmasın isteyen dilediği gibi döviz alabilip satabilmelidir. O konuda bir yasak çok yanlış olur ama yabancı para birimleri Türkiye içinde mal alırken kullanılamaz. Türkiye'de TL kullanılır. Her devlet gibi devlette bu böyledir" görüşünü savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sabah gazetesinin bugünkü (11 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Dolar kalpazanlığı ve Türkiye' başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye toplumunda dolar bozdurma kampanyaları ve dolarla alışverişe karşı çıkışlar dalga dalga yayılıyor...

***

Kimileri ve özellikle TÜSİAD çevreleri de bu seferberlik halini utanmadan küçümsüyor ve aşağılıyor...

***

Oysa bu seferberlik kampanyası ekonomik olarak da son derece doğrudur. İç ticarette doların kullanımının tamamen ortadan kalkması Türkiye'nin lehine olacaktır...

***

Hatta bu konuda yani her türlü iç ticarette dövizin kullanımının yasaklanmasına dair bir kanun çıksa da isabet olur...

***

Yanlış anlaşılmasın isteyen dilediği gibi döviz alabilip satabilmelidir. O konuda bir yasak çok yanlış olur ama yabancı para birimleri Türkiye içinde mal alırken kullanılamaz. Türkiye'de TL kullanılır. Her devlet gibi devlette bu böyledir...

***

Türkiye içindeki ticaret hayatında kullandığımız her dolar ABD'ye verilmiş faizsiz kredi anlamına gelir. Bunu her iktisatçı bilir...

***

TÜSİAD çevreleri de bu finansal gerçeği biliyorlar ama her işlerini hatta manav alışverişlerini bile dolarla yapmaya alışmışlar. Kendi gemilerini yürütmek dışında başka şeyle ilgilenmiyorlar...

***

Bugün ABD sadece para basarak kendi ekonomisine bedavadan dehşet kaynak yaratıyor. Faizsiz ve sürekli bir kaynak bu...

***

ABD her sene korkunç miktarda karşılıksız dolar basıp dünya piyasasına sürüyor. ABD şu an dünyanın kalpazanı bir devlettir...

***

Elbette kendi ülke menfaatleri açısından çok doğru bir iş yapıyorlar. Geri kalan tüm toplumlar da hep birlikte bu büyük kalpazana yani ABD'ye hizmet ediyoruz...

***

Türkiye bu bozuk düzenin çarkına çomak sokmuştur. Doğru ama riskli bir iş yapmıştır. Çok akıllı ve dikkatli olmak gerekir...