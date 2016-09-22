Rasim Ozan Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

Gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

NTV'nin haberine göre, Anadolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kütahyalı ve müşteki Aziz Yıldırım katılmadı. Duruşmada Yıldırım'ı avukatı temsil etti.

Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol, sanık Kütahyalı hakkındaki şikyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanıkla müvekkilim arasında birden çok dava devam etmektedir. Sanık bu dosyada olduğu gibi diğer davalara da katılmamaktadır. Son olarak başka bir davada hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu dosyada da sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme hakimi, duruşmaya katılmayan Kütahyalı'nın zorla getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Levent Kandemir tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Beyaz TV'de 31 Ağustos 2015'te yayınlanan bir programda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.



Kütahyalı'nın çağrılmasına rağmen savcılığa gelerek ifade vermediği aktarılan iddianamede, sanığın bazı ifadelerinin günlük hayatta kullanılması halinde genel toplumsal algıya göre hakaret niteliğinde bulunduğu, yorum sırasında kullandığı ifadelerin de eleştiri maksadını aştığı aktarıldı.



İddianamede, bu durumun da ifade özgürlüğü koruması altına giremeyeceği dile getirilerek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.