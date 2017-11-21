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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 3 ayrı suç duyurusu daha

Kütahyalı'nın tepki çeken sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 ayrı suç duyurusunda bulunuldu

21 Kasım 2017 20:34

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında kendisine yapılan şakayı 'Kusturmalı Boşnak s…' sözleriyle niteleyen, ardından kanalı ve köşe yazısı yazdığı Sabah gazetesinden kovulan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan sonra CHP de harekete geçti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ile Süleyman Nadir Ataman ile Avukat Ali Çezik, Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. 

CHP'li isimlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı suç duyurusunda, "Bu sözler küçümseyiciliğin, tahrik ediciliğin, terbiyesizliğin ürünüdür ve nefret ile hakaret içeriklidir. Şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilir" dendi.

Çezik'in savcılığa verdiği dilekçede, "Bu söz ve hakaretler sıradan bir ortamda dahi konuşulması, yapılması Türk toplumu ve aile yapısına uygun olmayacağı aşikarken ulusal yayın yapan bir TV kanalında tüm aile ve çocukların TV izleyeceği bir saate olması vahim bir üsluptur. Programcının bu ifadesi izleyenler için aşağılayıcı bir dil olduğu gibi özellikle kültür, kan ve din bağımızın olduğu kardeş Boşnak halkı için de aşağılayıcıdır" ifadeleri yer aldı.

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