Rasim Ozan Kütahyalı: Evet ben benzersiz bir adamım ama belki de adam değilimdir

Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı’nın birlikte rol aldığı, ‘Adam Mısın!’ filmi vizyona girdi. Nagehan Alçı filmde sadece eğlence amacıyla rol aldığını söylerken Rasim Ozan Kütahyalı "Antidepresan gibi film. Bütün stresinizi atarsınız." dedi. Kütahyalı, "Rasim Bey gerçekten düşünüyorum Türk medya ve popüler kültür tarihinde size benzer karakter göremiyorum" sözlerine "Evet ben benzersiz bir adamım ama belki de adam değilimdir" ifadesini kullandı.

Star gazetesinden Büşra Uğraş'ın sorularını yanıtlayan Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın açıklamaları şöyle:

Bir yandan gazetede köşe yazarlığı sonra siyaset yorumculuğu, ardından yemek programı derken şimdi de sinema oyuncusu oldunuz Nagehan Hanım...

N. A.: (Gülüyor) Sinema oyuncusu falan değilim aslında. Ben bu filmde konuk oyuncuyum. Sadece eğlence olsun diye yaptım. Esas Rasim’lerin ekip star...

ROK: Olur mu canım! Nagehan az oynadı ama yönetmenimiz Emir Khalilzadeh, Nagehan’ın oyunculuğunu çok beğendi. İleride de Nagehan ile çalışmak istiyorlar. Ben yancıyım Nagehan yıldız...

N. A.: İşi gücü geyik bu adamın bakmayın siz... Sen nasıl Serdar Ortaç oldun onu söyle.

Rasim Bey gerçekten de fragmanlarda en çok dikkati siz çekiyorsunuz nereden çıktı bu iş?

R. O. K.: Bazı yapımcılarda, bizim ekibin sinemada iş yapacağı düşüncesi vardı. Sonra bu düşünce projeye döküldü. Ön çalışmalar falan derken, kaliteli bir prodüksiyon çıktı ortaya. Tek şey söylemeliyim; gülmek eğlenmek istiyorsanız bu filme gidin! Baştan sona makara... Antidepresan gibi film. Bütün stresinizi atarsınız. Olay tamamen bu.

Serdar Ortaç olayı nerden çıktı?

R. O. K.: Ben Serdar’a geçmişte çok yüklenmiştim biliyorsunuz... Senaryoya göre Serdar benden intikam alıyor. Zaten Serdar da oynuyor filmde. Gerisini filmde izlesinler...

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe da oynuyor mu?

R. O. K.: Nagehan varken Chloe’ye gerek yok. Mankenler kadar fit diyor prodüktörler...

N. A.: Rasim yine trollemeye başladın... Röportajı bile trollüyor adam...

Nagehan Hanım gerçekten çok incesiniz ben de sizin bu kadar fit ve güzel olduğunuzu bilmiyordum. Canlı görünce daha net yani...

N. A.: Estağfurullah sen de Rasim’in gazına gelme biliyorsun mavracı bu adam... Sağol o senin güzelliğin...

R. O. K.: Yeni bir programa daha başlıyor Nagehan haberin var mı?

Hayır yok...

R. O. K.: Nagehan Alçı ile güzellik sırları. (Gülüyor)

N. A.: Rasim de başlıyor programa. ‘Rasim Ozan ile Trollük Sırları’ ya da ‘Rasim Ozan Trollüyor.’

R. O. K.: Aman bu yine iyi... ‘Rasim Ozan ile Öküzlük Sırları’ dersin diye korktum...

N. A.: Estağfurullah o kadar değil. (Gülüyor)

R. O. K.: Aşkım ben şaka yapmıyorum çok güzelsin.

Rasim Bey gerçekten düşünüyorum Türk medya ve popüler kültür tarihinde size benzer karakter göremiyorum...

N. A.: Dünya tarihinde görebiliyor musun acaba bunun gibisini?

ROK: Evet ben benzersiz bir adamım ama belki de adam değilimdir.

Nagehan Hanım filmin isminden hareketle sorayım Rasim Ozan adam mıdır?

N. A.: Valla ben böyle erkek lisanını sevmem ama sorduğun anlamda evet adam gibi adamdır. Bir kere sevgisi çok hakiki ve içtendir. Dehşet entelektüel aynı zamanda dehşet komiktir. Bir insanı sevdi mi tam sever ve asla bırakmaz ama düşmanı olursanız aman aman... Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler vardır bunda...

Rasim Bey, bu evde her yer kitap. Sanki bir üniversite kütüphanesine geldim. Çok şaşırdım. Nagehan Hanım kaç kitap var burada?

R. O. K.: 9 binin biraz üstü... Ama ikimizin kütüphanesinin toplamı bu. Ben ve Nagehan’ın kitapları... Zaten tescilli adı da Kütahyalı Kütüphanesi...

Bir de kataloglanmış sanırım. Bölüm bölüm, konu konu ayrılmış...

R. O. K.: Kitapların sayısı arttıkça istediğiniz kitabı bulamaz oluyorsunuz ve daralıyorsunuz öyle olunca değerli kütüphaneci ve edebiyatçı dostumuz Ayşe Kasap bize yardım etti ve ediyor hala...O sayede düzenli kütüphane oldu burası, aklıma gelen kitabı telefonumdaki katalogdan şıp diye buluyorum...Yukarıda bildiğin sinema salonu da var ve binlerce DVD var... E işte ‘Adam Mısın!’ filmini çekmek için hepsini izlemem gerekti. Yoksa bu filmi çekemezdim. (Kahkahalar)

N. A.: Sen bu oyunculuk işine bayıldın bakıyorum bir de artist ol tam olsun...

R. O. K.: Anca beraber kanca beraber hayatım, sensiz başka kadın aktrisle oynamam yoksa beni kesersin... Nagehan Alçı’nın eline düşeceğine camdan atla daha iyi...

20 yıl sonra milyonlarca R.O.K. olacak bu ülkede

Nagehan Hanım, hakikaten rahatsız olur musunuz kıskanır mısınız bu filmden sonra da Rasim Bey oyunculuğa devam ederse başka kadın oyuncularla oynarsa...

N. A.: Rasim’in medyadan önce sinema sektöründe kamera arkasında olduğu bir dönem var oradan magazin figürü çok çevresi vardı zaten. Ben takmam öyle şeyleri taksam zaten evlenmezdim Rasim’le ama yani bu gidişat nereye onu bilmiyorum...

Rasim Bey hakikaten gidişat nereye... Sosyolog Tayfun Atay’ın yazılarını okudunuz mu sizin popüler kültür alanında dönüm noktası olduğunuzu söylüyor...

R. O. K.: Tayfun Hoca’yı eserlerinden iyi tanırım, iyi bir akademisyendir. İyi marksisttir. Benle ilgili tenkitlerine ve tespitlerine saygı duyuyorum. İyi yakaladığı yerler var ama eksik kaldığı yerler de var.

Rasim Bey siz peki ROK fenomenini nasıl izah ediyorsunuz?

R. O. K.: Beni Türk sosyologlarına ve antropologlarına emanet ediniz. (Gülüyor)

Nagehan Hanım siz aynı zamanda Boğaziçi mezunu bir siyaset bilimcisiniz. Siz ne diyorsunuz?

N. A.:Rasim içinde yaşadığımız postmodernitenin ruhunu çok iyi kavramış çok zeki bir figür. Belki de en iyi kavrayan kişi. Bütün çağdaş sosyal bilimler ve felsefe literatürünü çok iyi biliyor. Şu an ‘ne olsa gider’ çağında olduğumuzu aksi yönde davransan da bir şey değişmeyeceğini biliyor. Mavra yapıyor. Birileri üzülecek ama zaten 20 sene sonra milyonlarca R.O.K. olacak bu ülkede ve dünyada. İster sevin ister sevmeyin o avangard bir figür...