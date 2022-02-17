Rasim Ozan Kütahyalı, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, "FETÖ"den ceza alan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile dost olduğunu ve bağlantılı olduğunu ileri süren Rasim Ozan Kütahyalı'ya açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Kütahyalı'nın Çiçek'e faiziyle birlikte 12 bin 500 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, davacı Dursun Çiçek, kızı ve avukatı İrem Çiçek katılırken, davalı Rasim Ozan Kütahyalı gelmedi. Kütahyalı'yı avukatı Hasan Çalıoğlu temsil etti.

Dursun Çiçek davanın kabulünü istedi

Davacı Dursun Çiçek, "Davalı ifa ettiği mesleği gereği Mehmet Partigöç ile herhangi bir bağlantımın olmadığını, FETÖ ile onurlu mücadele ettiğimi bilmektedir. Ve 5 yıl tutuklu kaldığımı bilmektedir. Bu mücadelemize zarar vermek amacıyla dava konusu yazılar kaleme alınmış ve programlar yapılmıştır. Biz bu mücadelemizi yürütürken, davalı örgüte destek vermiştir. Yargı makamları dışında müracaat edeceğimiz bir yer de yoktur. Davanın kabulünü isteriz" dedi. Avukat İrem Çiçek de "Mehmet Partigöç'ün davacıyı kullanarak olası darbe tehlikesini örtmeye çalıştığı ileri sürülmüş ve davacının Mehmet Partigöç ile dost olduğundan söz edilmiştir. Oysaki davacı bu kişiyi tanımadığı gibi FETÖ tarafından mağdur edilmiştir. Davalının ifadeleri iddianın ötesine geçmiş ve kesin yargılar içerir hale gelmiştir. Kaldı ki kendisi Zekeriya Öz'ün heykelini dikeceğini söyleyen birisidir. Dava kabul edilsin" diye konuştu.

Kütahyalı'nın avukatı: Dava reddedilsin

Davalı Rasim Ozan Kütahyalı avukatı ise "Özellikle davalının Anayasa ile güvence altına alınan ifade hürriyetinden yararlandığını ve diğer kaynaklardaki haberleri dile getirdiğini bildirmek isteriz. Dava reddedilsin" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan Dursun Çiçek, "İfade ve basın hürriyeti kişi dokunulmazlığını ortada kaldıracak biçimde yorumlanamaz. Davalı, Mehmet Partigöç'le bir bağlantının olup olmadığına dair eğer beni arasaydı ben kendisine durumu anlatır ve bağlantımın olmadığını söylerdim. Gereğini arz ve talep ederim" dedi.

Kütahyalı 12 bin 500 TL'yi faiziyle verecek

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek davalı Rasim Ozan Kütahyalı'dan 12 bin 500 TL manevi tazminatın alınarak dava tarihinden itibaren faiziyle davacı Dursun Çiçek'e verilmesine karar verdi. Mahkeme, fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verdi.

Davanın geçmişi

Dursun Çiçek'in avukatı İrem Çiçek tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Haziran 2020'de Güneş Gazetesi'ndeki yazısında ve Beyaz TV'deki bir programda hakaret ve iftirada bulunduğu kaydedilmişti. Kütahyalı'nın, Çiçek'in en yakın dostlarından birinin 15 Temmuz'un kilit isimlerinden FETÖ'cü general Mehmet Partigöç olduğunu öne sürüp asılsız şekilde aralarında ilişki olduğunu söyleyerek kirli iftiralarda bulunduğu öne sürülmüştü. Dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı'nın 100 bin TL manevi tazminat ödemesi istenmişti. (DHA)