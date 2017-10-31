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Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğanist devrim önce Kemalizmi sonra Gülenizmi devirdi

"İşte Erdoğanist devrimin tarihe gömdüğü rezil rejim budur"

31 Ekim 2017 16:04

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğanist devrim olarak adlandırdığı süreçte, önce  Kemalizmin sonra Gülenizmin devrildiğini savundu. 

Kütahyalı'nın, "Dindarlar ve devrimin kaçınılmazlığı" başlığıyla (31 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle: 

Bu ülkede sık sık güncel kısır polemiklere gömülüyor ve son 10 yılda gerçekleştirilen Erdoğanist devrimin önce Kemalizmi sonra Gülenizmi ne zorluklarla devirebildiğini unutuyoruz...

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Kemalizm ile kendini meşrulaştıran askeri vesayet rejiminin iç düşman gördüğü en geniş kesim dindar Müslümanlardı...
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Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan Sünni dindarlar Kemalizmin zorla laikleştirme ya da diğer deyimle totaliter yolla sekülerizasyon politikalarına haklı olarak direndi...
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Türkiye'nin İslam meselesi ya da diğer deyimle "Nasıl bir laiklik uygulamasıolmalı problemi" buradan doğdu...
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Kemalist askeri vesayet rejiminin en nefret ettiği sembollerden biri başörtüsüydü...
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Başörtülü kızların bırakın liseleri üniversitelerde öğrenci olması bile yasaktı...
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Tüm devlet ve yargı sektöründe hatta avukat olarak adliyelerde bile başörtüsü takmak tamamen yasaktı...
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TSK içinde eğer bir askerin eşi ya da kız kardeşi ya da annesi Kemalistlerin türban dediği tarz başörtüsü takıyorsa o an ordudan kovuluyordu...
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Fetullahçılar her türlü takiye ile ordudaki varlığını sürdürürken gerçek dindar askerlerin TSK'dan kovulduktan sonra mahkemeye gitme hakkı bile yoktu...
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TSK içinde askerlere verilen emirlerde birbirlerini ihbar etmeleri söyleniyordu...
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Eğer bir Türk askeri başka bir meslektaşının gizli gizli namaz kıldığını ya da eşinin askeri karargâh dışında gizlice örtündüğünü görürse hemen bunu fotoğrafla belgeleyip ihbar edecekti...
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Böyle bir şekilde silah arkadaşının "İslami yaşam tarzı"na sahip olduğunu kanıtlayan Türk askeri ödüllendiriliyordu...
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Dindar olduğu "kanıtlanan" o kişi ise anında ordudan atılıyordu ve hatta başka yerde iş bulmasın diye de çaba gösteriliyordu...
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İşte Erdoğanist devrimin tarihe gömdüğü rezil rejim budur. O sebeple bu halk devrimi çok haklı ve meşru bir zemine oturmaktadır...

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