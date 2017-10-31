Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğanist devrim önce Kemalizmi sonra Gülenizmi devirdi

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğanist devrim olarak adlandırdığı süreçte, önce Kemalizmin sonra Gülenizmin devrildiğini savundu.
Kütahyalı'nın, "Dindarlar ve devrimin kaçınılmazlığı" başlığıyla (31 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:
Bu ülkede sık sık güncel kısır polemiklere gömülüyor ve son 10 yılda gerçekleştirilen Erdoğanist devrimin önce Kemalizmi sonra Gülenizmi ne zorluklarla devirebildiğini unutuyoruz...
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Kemalizm ile kendini meşrulaştıran askeri vesayet rejiminin iç düşman gördüğü en geniş kesim dindar Müslümanlardı...
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Türkiye'nin çoğunluğunu oluşturan Sünni dindarlar Kemalizmin zorla laikleştirme ya da diğer deyimle totaliter yolla sekülerizasyon politikalarına haklı olarak direndi...
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Türkiye'nin İslam meselesi ya da diğer deyimle "Nasıl bir laiklik uygulamasıolmalı problemi" buradan doğdu...
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Kemalist askeri vesayet rejiminin en nefret ettiği sembollerden biri başörtüsüydü...
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Başörtülü kızların bırakın liseleri üniversitelerde öğrenci olması bile yasaktı...
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Tüm devlet ve yargı sektöründe hatta avukat olarak adliyelerde bile başörtüsü takmak tamamen yasaktı...
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TSK içinde eğer bir askerin eşi ya da kız kardeşi ya da annesi Kemalistlerin türban dediği tarz başörtüsü takıyorsa o an ordudan kovuluyordu...
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Fetullahçılar her türlü takiye ile ordudaki varlığını sürdürürken gerçek dindar askerlerin TSK'dan kovulduktan sonra mahkemeye gitme hakkı bile yoktu...
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TSK içinde askerlere verilen emirlerde birbirlerini ihbar etmeleri söyleniyordu...
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Eğer bir Türk askeri başka bir meslektaşının gizli gizli namaz kıldığını ya da eşinin askeri karargâh dışında gizlice örtündüğünü görürse hemen bunu fotoğrafla belgeleyip ihbar edecekti...
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Böyle bir şekilde silah arkadaşının "İslami yaşam tarzı"na sahip olduğunu kanıtlayan Türk askeri ödüllendiriliyordu...
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Dindar olduğu "kanıtlanan" o kişi ise anında ordudan atılıyordu ve hatta başka yerde iş bulmasın diye de çaba gösteriliyordu...
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İşte Erdoğanist devrimin tarihe gömdüğü rezil rejim budur. O sebeple bu halk devrimi çok haklı ve meşru bir zemine oturmaktadır...