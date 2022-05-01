Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet inanılmaz hâkim yüzde 80’in zihnine

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "İslamcılık-Atatürkçülük-milliyetçilik-muhafazakârlık bugün birleşerek monoblok bir resmi devlet ideolojisi oldu ve buİs ideolojik alaşım bir şekilde toplumun yüzde 80’ini kontrol etmekte inanılmaz başarılı" görüşünü savundu

Kütahyalı, "Bir reçete yok, bir alternatif de yok. Türkiye 'nihai sentez'ini buldu.. Toplumun yüzde 80’i bu yeni 4’lü ideolojik kombinasyonun bizatihi kendisi. Devlet inanılmaz hâkim yüzde 80’in zihnine. İslamcı-Atatürkçü “sözde” kutuplaşması rejim içi iktidar kavgasıdır. Yüzde 20 için R.i.P" ifadesini kullandı.