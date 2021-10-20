Rasim Ozan Kütahyalı’dan Gülten Kaya’ya: İnan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya üzüntüsü çok samimi, biliyorsun onu en çok ben dövdüm

Rasim Ozan Kütahyalı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ile HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya tepki gösteren Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’ya sosyal medya hesabı üzerinden seslendi. “Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım” diyen Kütahyalı, “Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim” dedi.

Özkök’ün Diyarbakır’da Koronavirüs’e yakalandığını ileri süren Kütahyalı, “Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök’ün hatta Fatih Altaylı’nın Koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da ‘Geçmiş olsun iki gözüm’ diye arardı bence. Yanlış mıyım Gülten Abla?” ifadesini kullandı.

Gülten Kaya, Kürtçe albüm yapmak istediğini söylemesinin ardından eşi Ahmet Kaya ile ilgili Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşeti atan Ertuğrul Özkök ile o dönem 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı bir yazı kaleme alan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın sanatçı Ahmet Güneştekin’le çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış, altında da, "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" ifadesini kullanmıştı.

Altaylı bugünü yazısında Diyarbakır'daki söz konusu sergiye gitmediğini, Gülten Kaya'nın paylaştığı fotoğrafın yıllar önce bir sergide çekildiğini, Gülten Kaya'nın da fotoğrafı Sabah gazetesinde görerek kullandığını yazdı. Altaylı, Gülten Kaya'ya,"Sabah gibi basılı kağıtların yıllar önce bir sergide çekilmiş fotoğrafımı kullanarak sanki ben de o 'Takımla' beraber Diyarbakır’da imişim gibi bir hava yaratmasına neden olmayın. Ben orada da yoktum. Keçi Burcu'nda tabutlarla poz verip, akşam Sur'da halay çekmedim. Çünkü öyle bir ortamda olmak benim için sizin edeceğiniz her türlü hakaretten daha büyük hakarettir" diye seslenmişti.

“Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya’yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımları şöyle:

Diyarbakır’daki halaydan sonra Ertuğrul Özkök maalesef Koronavirüs’e yakalandı. Ben, Gülten Abla(Kaya)’nın Özkök’ü “Geçmiş olsun” diye arayacağına inanıyorum. Ahmet Kaya ne kadar dargın olsa da Özkök’ün Kovid-19 olduğunu öğrense “Geçmiş olsun iki gözüm” diye onu arardı.

Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya’yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım. Öyle bir hava yaratmıştık ki halen aktif olan bir savcı beni arayıp yaptığım “Ahmet Kaya özel programı”nın TV kaydını istemişti, hepsi gözaltına alınıp sorgulanacaktı.

Şimdiki durumu düşününce bunlar sürreel geliyor ama bir dönem bu atmosferi biz vicdanlı Türkler yaratmıştık. Bir Kürd’ün kılına dokunmaya, aleyhine tek kötü söz etmeye korkuyorlardı. Kürtleri 50 sene geriye götüren 7 Haziran 2015 salaklığı ile Kürt düşmanları kazandı.

Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim.

Yeniden söylüyorum... Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök’ün hatta Fatih Altaylı’nın koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da “Geçmiş olsun iki gözüm” diye arardı... Ahmet Kaya kin tutmayan, bilge ve çok vicdanlı bir insandı. Yanlış mıyım Gülten Abla?