Rasim Ozan Kütahyalı'dan Galatasaray taraftarlarına: Asla stadyum kapıları zorlanmamalı, aksi halde ciddi problemler çıkacak

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirterek, bugünkü maç öncesi Galatasaray taraftarlarına, "Asla stadyum kapıları zorlanmamalı, aksi halde ciddi problemler çıkacak" uyarısında bulundu. Kendisinin de daha önce bu maça gideceğini ilan ettiğini hatırlatan Kütahyalı, "Fakat Vali Bey’in de ricasıyla, son gelişmeleri de öğrendikten sonra bu maça gitmeme kararı aldım" duyurusunu yaptı.

"Bu maça gitmeme kararı aldım"

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile bir telefon konuşması yaptık... Biliyorsunuz ben bu maça gideceğimi Beyaz Futbol canlı yayınında ilan etmiştim, tüm organizasyon yapılmıştı. Fakat Vali Bey’in de ricasıyla, son gelişmeleri de öğrendikten sonra bu maça gitmeme kararı aldım" ifadesini kullandı.

"Aman dikkat Mustafa Cengiz Başkan!"

Kütahyalı şunları kaydetti:

"Bu gece için maça zorla binlerce insanın alınma organizasyonu Galatasaray kulübümüze çok büyük zararlar verebilir. Maalesef böyle bir organizasyon olduğu yönünde kuvvetli istihbarat var. Bu iş öyle 70 bin TL ceza gibi basit bir şekilde kapanmaz. Aman dikkat Mustafa Cengiz Başkan!

"Locaların asla açılmaması yönünde devlet talimatı var"

Galatasaray’ın her türlü şampiyon olacağına inancım tam. Bu pandemi döneminde stadyum kapılarını zorlamak doğru olmaz. Herkes sakin olmalı. Ben de maça gitmiyorum. Locaların asla açılmaması yönünde devlet talimatı var. Aksi halde ciddi problemler çıkacak. Aman Mustafa Cengiz!

"Asla stadyum kapıları zorlanmamalı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya telefonda bana hem kendisinin hem de İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın maça gitmeyeceğini ifade etti. Kısaca İstanbul devlet erkânı bu konuda çok hassas. Asla stadyum kapıları zorlanmamalı. Bizim Başkan Cengiz de bu hassasiyeti anlayacak adamdır"

Sarı kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdiği belirtildi.