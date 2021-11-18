Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fuat Uğur’a: Ben Nagehan’ın yazısını izah etmek için hiç kimseyi aramadım, böyle bir haddim olamaz

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’un eşi Nagehan Alçı’nın "Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip mi?” başlıklı yazısını eleştirdiği yazısında kendisiyle ilgili bölüme yanıt verdi. Kütahyalı, “Ben Nagehan’ın yazısını izah etmek için hiç kimseyi aramadım, böyle bir haddim olamaz” dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın, "Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip mi?" başlıklı yazısını eleştirmiş; bugünkü yazısında, Alçı'nın eşi Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile görüştüğünü belirterek, "Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş” diye yazmıştı.

“Söylediklerimi baştan sona yanlış ve çarpık anlamış”

Kütahyalı, kişisel sosyal medya hesabından Uğur’un yazısında kendisiyle ilgili aktardığı bölüm hakkında açıklama yaptı. Kütahyalı, “Ben Nagehan’ın yazısını izah etmek için hiç kimseyi aramadım, böyle bir haddim olamaz. Benim ismim Fuat’ın bir twitinde zikredildiği için onu aradım. Kendi adıma aradım. Nagehan ayrı, ben ayrı insanım. Benim kendisine söylediklerimi de haliyle baştan sona yanlış ve çarpık anlamış" ifadelerini kullandı.