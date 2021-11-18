Türkiye yazarı Uğur: Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın, "Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip mi?" başlıklı yazısını eleştirdi. Uğur, Alçı'nın eşi Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile görüştüğünü belirterek, "Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş. Bu size inandırıcı geldi mi? 'Mevcut rejim' derken kastedilenin bal gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, dillendirilen üç ismin de gelecek tepkileri azaltmak için kılıf olarak kullanıldığını, hem U dönüşü eleştirilerinden kurtulmak hem de bu “Mevcut Rejim” lafını daha çok dolaşıma sokma amacı taşıdığını anlamamak da imkânsız." düşüncesini dile getirdi.

Uğur yazısında, "Lâkin Nagehan’ın 'mevcut rejim' tanımına ve söylediklerine ben de şaşırdım ve hatta tepki de gösterdim! Bu yüzden sosyal medya hesabımdan “Mevcut Rejim Sevgili Nagehan’a ve Rasim’e gösterdiği yakınlığın böyle döngüsel bir noktaya evrilebileceğini hiç hesaba katmış mıdır acaba?” diye bir paylaşımda bulundum. Sebebini de beni bu yazdıklarım nedeniyle arayan Rasim Ozan’a aynen şöyle söyledim: 'Ben misal Beşar Esad’ın yönettiği Suriye’yi tanımlarken ŞAM REJİMİ ya da Esad Rejimi gibi ifadeler kullanıyorum. Dahası, Nagehan ‘Mevcut rejim CHP’yi kapatır ve CHP yöneticilerini de tutuklarsa Türkiye otoriter safhasını aşıp çok açıkça totaliter bir rejim hâline gelir' diyerek bugünkü yönetimi OTORİTER gördüğünü açıkça ifade ediyor. Bunlar, Türkiye’ye operasyon çeken küresel odakların söylemi. Meselenin asıl düğüm noktası başka yerdeymiş. Rasim Ozan, 'mevcut rejim'den kastın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimi ve AK Parti hükûmeti olmadığını söylüyor. Ya ne? “Mevcut Rejim” Erdoğan ve AK Parti hükûmeti değilse asıl iktidarı elinde tutan kim? Mevcut rejim meğer Triumvira da denen bir “üçlü”nün kontrolündeymiş: Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan." ifadesini kullandı.

Uğur şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi lider söz konusu olduğunda bunu söyleyebilmek hakikaten tuhaf oluyor ama son zamanlarda bu lafları eden başkaları da var. Bir yerlerden yıllardır işittiğim “Erdoğan’ın etrafını saran grupların, kendisine ulaşamayan bakanların, aylardır görüşemeyen danışmanların hikâyeleri” anlatılıp duruyor.

Hatta MEVCUT REJİM için Habertürk’ten NBK ile Halk TV’den İS arasında geçtiği söylenen diyalog da bunun delili olarak gösteriliyor:

NBK-Her ağzınızı açtığınızda Erdoğan’a yükleniyorsunuz. Adamı büyütüyorsunuz.

İS-İktidar onun elinde, icraat onun icraatı, tabii ki onu eleştireceğiz.

NBK-İyi de kantarın topuzu epey kaçtı, ağzınızdan bir kere olsun Devlet Bahçeli, Hulûsi Akar, Hakan Fidan çıkmadı.

İS-Onları bırak eleştirmeyi, isimlerini anmamız bile yasak bizde.

NBK-Halk TV’de mi yasak?

İS-Evet, sizde değil mi? Bahçeli size ayar verdikten sonra ağzınızı açabiliyor musunuz? Hakan Fidan’la, Hulûsi Akar ile ilgili tek eleştiriniz var mı?

NBK-?!..

Meğer Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı da MEVCUT REJİM derken bu isimleri kastediyormuş. Bu size inandırıcı geldi mi?

Düşündüm de, FETÖ’cülerin 7 Şubat 2012 MİT darbesi esnasında Tayyip Erdoğan’ı arayıp “Bu savcılar beni ifadeye çağırıyor, ne yapayım?” diye soran ve Erdoğan’dan “Sakın gideyim deme” talimatı alan aynı Hakan Fidan değil miydi? Davutoğlu tarafından AK Parti’den milletvekili yapılmak istendiğinde Erdoğan’ın vetosunu yiyip yeniden MİT’teki görevinin başına dönen kimdi? Şu anda Erdoğan’ın çizdiği siyaset istikametinde özellikle kritik uluslararası ilişkilerde görevlendirdiği isim kim? Hakan Fidan. Devlet Bahçeli sert ve sözünü esirgemeyen bir lider. Peki, Erdoğan ile onca olumsuz geçmişe rağmen böylesine uyumlu bir çalışma yürütmesi, bu MEVCUT REJİM yüzünden midir? Hulûsi Akar’dan bahsetmiyorum bile. Her adımını Erdoğan’a soran bir Genelkurmay Başkanı idi, şimdi de Cumhurbaşkanı’nın en güvendiği isimlerin başında geliyor Millî Savunma Bakanı olarak.

Kısacası Erdoğan gibi her şeyi kontrol altında tutmayı seven bir lider profili söz konusu olduğunda, çok yanlış bir okuma bana göre. Gelgelelim “Mevcut Rejim” derken kastedilenin bal gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, dillendirilen üç ismin de gelecek tepkileri azaltmak için kılıf olarak kullanıldığını, hem U dönüşü eleştirilerinden kurtulmak hem de bu “Mevcut Rejim” lafını daha çok dolaşıma sokma amacı taşıdığını anlamamak da imkânsız.

Esasında bu laf Nagehan’ın buluşu değil. Geçtiğimiz günlerde yine Habertürk’te bir tartışma programında Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu da sürekli “rejim” deyip durmuştu. Bu söylemin aslında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Anayasa’yı, hükûmeti, Erdoğan’ı, seçimleri “gayrimeşru” ilan etmesiyle “paralel” gelişen bir hareketlilik. Biz ne olduğunu anladık da “Mevcut Rejim”(!) haydi haydi anlamıştır. Bilinsin diye söylüyorum."

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