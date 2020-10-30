Rasim Ozan Kütahyalı'dan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çağrısı: 2000 öncesi binaların yıkılma hakkı merkezi idareye verilebilir, bu bir afet yasasıdır

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Twitter hesabından İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir’de 2000 öncesinde yapılmış tüm ama tüm binaların yıkılma hakkının merkezi idareye verildiği ilan edilebilir. Bu bir afet yasasıdır. Çok da doğru olur. İzmir’in acil ihtiyacı böyle bir ihtilal kararnamesidir. Başka çare yok" dedi.

Kütahyalı, ayrıca 13 Haziran 2017 tarihli yazısını hatırlatarak, "3,5 sene önce bugünleri beklediğimi yazmıştım" dedi.

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