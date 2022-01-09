Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Beyaz TV yayınında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın mahkûm edildiği tazminat kararını onayladı. İki yıldır işleyen faizi hariç olmak üzere 6 bin TL manevi tazminat ödemesi gereken Kütahyalı; daha önce de aynı yayın için 14 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı hakaret davasında İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyaz TV'de Tanal'a yönelik sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iki yıl önce verdiği kararını onadı. Kütahyalı’nın 6 bin TL’yi iki yıldır işleyen yasal faizini ilave ederek Tanal’ın hesabına yatırması gerekecek.

Kütahyalı’nın avukatı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında yer verilen savunmasında, müvekkilinin kasten suç işlemediğini öne sürdü. Kütahyalı’nın avukatı, Tanal’ın herhangi bir manevi zararının bulunmadığını, suç teşkil eden herhangi bir fiilin de bulunmadığını iddia etti. İstenen tazminat miktarının fazla olduğunu savunan Kütahyalı’nın avukatı, “müvekkili Kütahyalı’nın dava tarihinde çalıştığını ancak şu anda çalışmadığını, koşulların değiştiğini” belirterek davanın reddini talep etti.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, “Davalı’nın, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denilmişti.

Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” denilmesi de dikkat çekmişti. (ANKA)