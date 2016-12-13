Rasim Ozan Kütahyalı: Beşiktaş katliamı ekonomimizi hedefledi; sokaklara çıkalım, alışveriş yapalım

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda eş zamanlı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak "Katliam polislerimizi ve yurttaşlarımızı olduğu kadar ekonomimizi de hedeflemiştir" iddiasını ileri sürdü. Kütahyalı, "Sokaklara, caddelere çıkalım, alışveriş edelim. Hangi semt bize yakınsa oranın AVM'sine gidelim ve alışveriş edelim. Kalleş ve alçak terörizme inat yaşamaya devam edelim. İnadına umutla yaşamak vaktidir" görüşünü savundu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İnadına alışveriş edelim, inadına yaşayalım..." başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Ülkemizin ekonomisi 27 çeyrektir kesintisiz büyüyordu...

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Yani 27 çarpı 3 aydır yani 81 aydır her şeye rağmen daralmıyordu Türkiye'nin iktisadi hacmi...

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Gezi kalkışmasına rağmen, 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen, 7 Haziran sonrası bunalım dönemine rağmen, Rus uçağı düşürülmesi rezaletine rağmen genişlemeye ve gelişmeye devam ediyordu Türk ekonomisi...

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Bütün yaşadığımız melanetlerden ve en son en büyük felaket 15 Temmuz işgal ve istila teşebbüsünden sonra ilk kez teklemeye başladı ekonomimiz...

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Dün açıklanan resmi verilere göre son 3 ayda yüzde 1.8 daralma var iktisadi hayatımızda...

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10 Aralık 2016 Beşiktaş katliamı tam da bu dönemde kasten de gelen bir operasyondur...

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Katliam polislerimizi ve yurttaşlarımızı olduğu kadar ekonomimizi de hedeflemiştir...

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İstiyorlar ki Türk ekonomisinin kalbi İstanbul şehrinin halkı korku içinde evlerinden çıkmasın, hiç alışveriş etmesin ve ekonomi külliyen batağın içine saplansın...

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İstanbul halkı olarak inadına sokaklara, meydanlara, caddelere çıkacağız...

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İnadına mağazalara, lokantalara, pastanelere gideceğiz. İnadına sinemalara, tiyatrolara, gösterilere gideceğiz...

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İstiyorlar ki günümüz İstanbul'unun en büyük cazibe merkezlerinden AVM'ler boşalsın, sinek avlasın. Dükkânlar ve mağazalar iflas etsin. Türkiye batsın ve bitsin...

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AVM'ler deyince aklınıza sadece lüks yerler gelmesin İstanbul'da her bütçeye uygun yüzlerce AVM var...

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Bu şehrin AVM'leri sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin ve sadece Türkiye'nin değil tüm bölge ülkelerinin özellikle Arap ve Fars âleminin alışveriş anlamında kalbidir...

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İstisnasız tüm AVM'ler Türkiye'nin malıdır ve hepsinin dolu olması Türkiye'nin menfaatinedir...

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Sokaklara, caddelere çıkalım, alışveriş edelim. Hangi semt bize yakınsa oranın AVM'sine gidelim ve alışveriş edelim. Kalleş ve alçak terörizme inat yaşamaya devam edelim. İnadına umutla yaşamak vaktidir...