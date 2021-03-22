Rasim Ozan Kütahyalı: Berat Albayrak, kongrede muhteşem bir dönüş yapacak muhtemelen

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geri döneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kütahyalı, "Berat Albayrak, kongrede muhteşem bir dönüş yapacak muhtemelen" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 8 Kasım 2020'de Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir açıklamayla istifa eden Berat Albayrak, 4 aydır hiç kamuoyu önüne çıkmadı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılırken Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'dan yeni bir iddia geldi.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında konuşan Kütahyalı, "Bazı yorumcular Naci Ağbal için, 'Faiz artırdı helal olsun' dediler daha sonra neden artırdı diye köşelerinde yazdılar. Onlar dansöz gibi oynuyorlar, Berat Albayrak gittiği gün hepsi sattı. Şimdi Albayrak kongrede muhteşem bir dönüş yapacak muhtemelen, yeniden Berat’çı olurlar. Bunlar bu, bunlar AK Parti'nin problemi. Bana göre Albayrak kongreden sonra bakanlık için demiyorum, ama bir dönüş yapacağını tahmin ediyorum. Kuvvetli bir dönüş yapacaktır, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dönüş yapacağını düşünmüyorum ama yeniden bir dönüş yakındır diye düşünüyorum" diye konuştu.