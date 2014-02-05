Rasim Ozan Kütahyalı: Aydın Doğan'ın beraat kararlarını 'cemaat iamamları' bozdu

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bugünkü köşesinde “Fethullah Gülen cemaati aleyhine haberleri görmezden geldiğini” iddia ettiği Doğan Medya Grubu’nun sahibi Aydın Doğan cemaatin yargıdaki gücünden mi korkuyor diye sordu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Aydın Doğan’la ilgili iki kritik davada beraat kararını “cemaat imamları”nın kasten bozduğunu yazdı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Sabah gazetesinde yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Aydın Doğan iki kritik davada beraat kararlarını kasten bozan yargı imamlarından mı korkuyor? O davalar nasıl seyir izlemişti ve sonrasında Doğan'ı kafeslemek için paralel yargı hangi kararları aldı? Bu konuda Aydın Doğan'la da uzun uzun konuşmuştum ben... Hepsi yarına...”