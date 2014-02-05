T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı: Aydın Doğan'ın beraat kararlarını 'cemaat iamamları' bozdu

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Aydın Doğan’la ilgili iki kritik davada beraat kararını 'cemaat imamları'nın kasten bozduğunu iddia etti

05 Şubat 2014 17:15

Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bugünkü köşesinde “Fethullah Gülen cemaati aleyhine haberleri görmezden geldiğini” iddia ettiği Doğan Medya Grubu’nun sahibi Aydın Doğan cemaatin yargıdaki gücünden mi korkuyor diye sordu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Aydın Doğan’la ilgili iki kritik davada beraat kararını “cemaat imamları”nın kasten bozduğunu yazdı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Sabah gazetesinde yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Aydın Doğan iki kritik davada beraat kararlarını kasten bozan yargı imamlarından mı korkuyor? O davalar nasıl seyir izlemişti ve sonrasında Doğan'ı kafeslemek için paralel yargı hangi kararları aldı? Bu konuda Aydın Doğan'la da uzun uzun konuşmuştum ben... Hepsi yarına...”

ETİKETLER

rasin ozan kütahyalıaydın doğanfethullah gülencemaatyargıimamkorkuyorberaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24