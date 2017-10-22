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Rasim Ozan Kütahyalı: AKP'nin son 10 yılında yaşadığımız olay kansız bir ihtilaldir, siyasal devrimdir

Kütahyalı son 10 yılı 'Türk devrim tarihi' olarak niteledi

22 Ekim 2017 15:21

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 2007-2017 yıllarını Türk devrim tarihi olarak niteledi. AKP'nin son 10 yılında yaşadığımı kansız bir ihtilaldir" diyen Kütahyalı, "Demokratik yolla yapılmış bir siyasal devrimdir" ifadesini kullandı.

Kütahyalı'nın "Türk devrim tarihi (2007-2017)" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ne yazık ki 15 Temmuz ihanetine karşı toplum olarak yekvücut olmayı beceremedik...

***
Şu an Türkiye toplumu olarak tam da FETÖ diyasporasının istediği ayrışma noktasındayız. FETÖ'ye karşı toplumsal bütünlüğümüzü kaybettik...
***
Fakat artık FETÖ de yurtiçinde bir daha egemen olamaz, işleri bu ülke sınırları içinde bitmiştir...
***
250 şehide rağmen 15 Temmuz'un bile gerçekliğini tartışan ve FETÖ söylemiyle konuşan mevcut anamuhalefet zihniyeti zaten hiçbir şekilde iktidara gelemez...
***
Unutulmamalı ki AK Parti'nin ilk 5 yılı geçmişteki DP, AP, ANAP dönemleri gibi sadece hizmet ağırlıklı ve vesayetin siyasal tabularına dokunulamayan bir pasif dönemdir...
***
Ama son 10 sene içinde yaşadığımız olay kansız bir ihtilaldir. Demokratik yolla yapılmış bir siyasal devrimdir...
***
Olağan bir 10 yıl yaşamadık ve yaşamıyoruz. Olağanüstü ama her şeyin toplumun çoğunluğunun onayı ile yapıldığı, vesayete karşı bir politik ihtilal sürecini yaşadık, yaşıyoruz...
***
Yani sonuçta bu bir silahlı ihtilal değil demokratik ihtilaldir. Halk devrimidir bu...
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Vesayet kurumu iktidarı terk etmeme yönünde 2007'den itibaren olağanüstü zorba yöntemlerle direndiği için vesayet rejimini bitirme amaçlı olağanüstü tasfiye süreçleri zorunlu olarak yaşanmıştır...
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Türkiye'nin çoğunluğu da bu mecburi siyasal tasfiyeleri desteklemiştir 2014 yılına kadar...
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Şüphesiz demokratik yolla bile yapılsa her politik devrim sürecinde olduğu gibi burada da büyük haksızlıklar yaşanmıştır...
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Bu dönem Türk halk ihtilalinin birinci aşamasıdır.İkinci aşama ise çok daha karmaşık olmuştur...

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