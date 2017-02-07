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Rasim Ozan Kütahyalı: 2012'de FETÖ tutuklusu polis şefiyle bağrış çağrış konuştum; yüzlerce MİT'çiyi tutuklayacaklardı

"Bu konuşma MİT'in kayıtlarına da girdi"

07 Şubat 2017 16:58

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 2012'deki 7 Şubat MİT krizine ilişkin olarak, "Tüm bu sürecin beyni FETÖ'den şu an tutuklu olan malum polis şefidir. Ben bu adamla 10 Şubat 2012'de MİT'in kayıtlarına da giren 9 dakika 27 saniyelik bağırış çağırış içinde bir konuşma yaptım. Yüzlerce MİT mensubunu tutuklama niyetlerini de gizlemiyorlar ve kendilerine çok güveniyorlardı" iddiasını dile getirdi.

Kütahyalı'nın Sabah'ta "Dehşet dolu son 5 senenin başladığı gün" başlığıyla yayımlanan (7 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Bundan 5 sene önce bugün 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün ilk darbe teşebbüsünü yaşadık. Daha önceki Kemalist darbe süreçlerinden çok farklı bir döneme 5 sene önce bugün girmiştik. Vesayetçilik ideolojisi Kemalizmden Gülenizme el değiştiriyordu artık...

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17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimleri de 7 Şubat 2012'nin devamından ibarettir. Dehşet dolu ve olağanüstü bir son 5 sene yaşadı bu ülke...
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Bundan 5 sene önce bugün sadece Hakan Fidan için değil onlarca MİT mensubu için hukuksuz gözaltı kararları çıkmış ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'na Fetullahçı polis ekipleri gönderilmişti. İstanbul polisi uyarılmış, MİT mensuplarının görüldüğü yerde yakalanması istenmişti. Aynı dakikalarda Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde güvenlik amaçlı tutulan terör ekipleri de acil olarak İstanbul MİT Bölge Başkanlığı'na yönlendirilmişti...
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Başkanlığın kapısına gelen ekip MİT mensuplarının teslim edilmesini isterken ortam bir anda gerildi. Destek için çevredeki tüm yakın ekipler çağrıldı ve kısa süre içinde İstanbul MİT Başkanlığı'nın etrafı Fetullahçı polis ablukasına alındı.
MİT'te ise "kırmızı alarm" verilmişti...
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Fetullahçı savcıların talimatıyla yüzlerce polis MİT binasının etrafını sarmaya başlayınca o bölgedeki tüm MİT görevlileri 'Acil Durum' koduyla Başkanlık binasına çağrıldı. Yüzleri maskeli korumalar tam teçhizatlı şekilde ağır silahlarıyla Başkanlık etrafında etten duvar ördü. Devlet ile paralel devlet bir silahlı çatışmaya girmek üzereydi. MİT Başkanlık binasında bulunan ve haklarında tutuklama emri olan iki MİT görevlisi ise arkadaşlarının yardımıyla binadan gizlice çıkarılarak güvenli bir adrese götürüldü...
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Eşzamanlı olarak diğer adreslere gönderilen Fetullahçı polisler eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve emekli Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'i de tutuklayacaktı. MİT, polisten hızlı davranmış, 42 yıldır teşkilata hizmet veren ve çözüm süreci için inisiyatif alan Taner ve Güneş'i korumalar eşliğinde çoktan güvenli evlere nakletmişti. Adreslerden boş dönen Fetullahçı polis şefleri deliye döndüler...
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Öte yandan asla bu darbe teşebbüsünden de geri adım atmadılar. Tüm bu sürecin beyni FETÖ'den şu an tutuklu olan malum polis şefidir. Ben bu adamla 10 Şubat 2012'de MİT'in kayıtlarına da giren 9 dakika 27 saniyelik bağırış çağırış içinde bir konuşma yaptım. Yüzlerce MİT mensubunu tutuklama niyetlerini de gizlemiyorlar ve kendilerine çok güveniyorlardı...
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7 Şubat'ta başlayan bu teşebbüs günlerce yeni alt teşebbüslerle devam etti ve ancak 18 Şubat'ta tehlike tamamen bertaraf edilebildi. Bu 11 günün hikâyesi özellikle sinema ve TV dizileri için inanılmaz bir malzemedir ve şu ana kadar yapılanlar iyi niyetli ama yetersizdir...

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