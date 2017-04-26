Rasim Ozan Kütahyalı: 1915 trajedisinde İttihatçılardan kalma inkârcı sayıklamalar ülkemizi küçültür

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Kemalizmin ayakta kalan son tabuları '1915'i inkâr' ve 'Ermeni' putlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sayesinde yıkıldığını" savunarak "Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, vicdan ve adaletin gereğini yapmaktadır. İttihatçılardan kalma inkârcı sayıklamalar sadece ülkemizi küçültür" görüşünü dile getirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Erdoğan'ın 1915 mesajını anlamak" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Nisan 1915 trajedisi vesilesiyle çok etkileyici ve çok vicdanlı bir taziye metni yayınladı. Her kelimesi özenle seçilmiş ve tüm Ermeni yurttaşlarımızı kucaklayan samimi bir metindi bu. En önemli kısımlarını da aşağıya aldım...

"Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur."

"Yirminci yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yad ediyorum. I. Dünya Savaşı'nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarcaOsmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

***

Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni meselesine dair Eski Türkiye'nin faşizan zihniyetinin putlarını ilk kez 2014'teki taziye metniyle yıkıp geçmişti. Tarihe geçen o ikonoklast metnin en önemli kısmı da şöyleydi:

"Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz..."

***

Macun tüpten çıktığı zaman asla bir daha geri girmez. 2014'te bunu yazmıştım. Kemalizmin ayakta kalan son tabuları olan 1915'i inkâr ve Ermeni putları Erdoğan sayesinde artık yıkılmıştır. Geriye dönüşün mümkün olmadığını bu sene bir kez daha gördük. Türkiye imparatorluk mirasçısı büyük bir devlettir. Recep Tayyip Erdoğan da imparatorluk ufkuna sahip büyük bir devlet adamıdır. Ayrıca Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, vicdan ve adaletin gereğini yapmaktadır. İttihatçılardan kalma inkârcı sayıklamalar sadece ülkemizi küçültür. 1915'te İttihatçı faşistlerin katlettiği Ermeni kardeşlerimizin torunlarına bir kez daha milletçe taziyelerimizi iletiyoruz...

***

Elbette 102 yılın getirdiği karşılıklı fanatizmden kaynaklanan bazı zorluklar ve gelgitler yine yaşanabilir. Fakat Türk milletinin ekseriyetinin çok sevdiği lider olan Erdoğan her zorluğu aşmasını bildi bugüne kadar. Erdoğan, milletin arkadan ittiği değil tam aksine milletinin önünde bayrak olan, kendi toplumuna öncülük eden, gerektiği yerde halkını ikna eden bir lider profilidir. İşte bu yüzden hem Kürt meselesini hem de Ermenimeselesini Erdoğan'dan başkası çözemez. Aksi mümkün değildir. Akıl sahibi her Kürt ve Ermeni yurttaşımız da bu gerçeği görmelidir...