-RASATHANEDEN BAŞKENTLİLERE DAVET ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi, yarın düzenleyeceği etkinlikte, evrenin oluşum sırlarının araştırıldığı Yüzyılın Deneyi ''Büyük Patlama''daki son gelişmeleri, Başkentlilerle paylaşacak. Gökyüzü meraklıları, rasathanenin etkinliğinde şehir ışıklarından uzakta Jüpiter, Ay, yıldız kümeleri ve galaksileri teleskoplarla izleyebilecek. Rasathane, evrende heyecanlı bir yolculuğa çıkmak, uzmanlar eşliğinde gözlem yaparak gökbilime dair merak edilenleri öğrenmek ve açık havada uzay belgeseli izlemek isteyenler için etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Yarın saat 20.00'da başlayacak etkinlik, her yaştan gökyüzü meraklısına açık olacak. Katılımcılar uzmanlar eşliğinde gözlem yaparak takımyıldızlarını öğrenme, dağları ve ovaları ile Ay'ı, Jüpiter'i, yıldız kümelerini ve galaksileri teleskoplarla izleme fırsatı bulacak. Etkinlik programında çıplak gözle gökyüzü tanıtımı ve teleskoplarla çeşitli gökcisimlerinin gözlemlerinin yanısıra belgesel sunumları yapılacak. AÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Sacit Özdemir'in vereceği ''Yüksek Enerjide Gökyüzü ve Evrendeki En Şiddetli Olaylar'' başlıklı sunum ile gökyüzü meraklıları, evrendeki en şiddetli olaylar hakkında merak ettiklerini öğrenecek. Başkentliler, Özdemir'den dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısına sahip olan CERN'deki deneyler, büyük patlama ve evrenin oluşumu hakkındaki sorularına yanıt bulacaklar. Teleskoplarla gözlem deneyimi yaşayarak gözlem araçlarının, bir rasathanede kullanılagelen aletlerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini görmek isteyenler için de Rasathane Müzesi etkinlik boyunca açık kalacak.