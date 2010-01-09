Raptors üst üste 3. galibiyetini aldı

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Basketbol Milli Takımı'nın kaptanı Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-106 mağlup ederek, son 9 karşılaşmada 8. galibiyetine ulaştı. Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, evinde Chicago Bulls'u 96-93'lük skorla yenerken İlyasova, 13 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.



NBA'de son üç haftada müthiş bir grafik yakalayan ve üst üste galibiyetlere imza atan Hidayetli Toronto, Philadelphia'nın salonu Wachovia Center'da son saniyelere kadar büyük bir çekişme içinde geçen mücadelede, All-Star oyuncusu Chris Bosh'un bitime 7 saniye kala attığı sayılarla galibiyete gitmesini bildi.



Türkoğlu, mücadelede 9 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. 30 dakika 2 saniye oyunda kalan milli basketbolcu, eski takımı Orlando'yu deplasmanda mağlup ettikleri maçta çok yorulduğunu, Philadelphia karşısında kenardaki oyunculardan daha çok destek almak zorunda kaldıklarını ifade etti.



Maç sonrası soruları yanıtlayan Türkoğlu, beş yıl formasını giydiği Orlando Magic'i deplasmanda devirmenin kendisi için büyük bir moral olduğunu kaydederek, ''Eski takım arkadaşlarıma karşı oynamak farklı bir heyecan veriyor. Onları yenmek bana tatlı bir mutluluk ve motivasyon sağladı'' dedi.



Philadelphia karşısında Toronto'da Chris Bosh 28, Andrea Bargnani 23, çaylak DeMar DeRozan 12, Jarrett Jack de 10 sayı ile mücadele etti. NBA'in en büyük yıldızlarından Allen Iverson'ı kadrosuna katan Philadelphia'da ise Lou Williams 23, Iverson 22, Andrea Iguodala 17, Theoddeus Young da 18 sayı ile oynadı.



Oyuncular maç sırasında sık sık hakemlere itiraz ettiler. Philadelphia'da yaşayan bir grup Türk taraftar da milli oyuncu Hidayet Türkoğlu'na destek için Türk bayrakları ile maçın oynandığı Wachovia Center'a geldi.



Toronto, ligde Philadelphia galibiyetiyle 37 karşılaşmada 19 galibiyet, 18 mağlubiyet ile altıncılıktaki yerini korurken, beşinci sıradaki Miami ve dördüncü sıradaki Atlanta'ya bir adım daha yaklaştı.



NBA'deki diğer Türk basketbolculardan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, evinde ağırladığı Chicago Bulls'u 96-93'lük skorla yendi. İlyasova, karşılaşmada 13 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

