Raportör üniversiteden atıldı

Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türban serbestisi getiren anayasa değişikliğini iptal sürecinde, türban serbestisi lehine görüş bildiren Dr. Osman Can, Çankaya Üniversitesi'ndeki akademik görevlerinden uzaklaştırıldı.



Taraf Gazetesi'nin haberine göre, dört yıldır Çankaya Hukuk Fakültesi'nde 'Devlet Teorileri' dersi veren Osman Can, bölümüyle ilişkisi kesildi. Yeni akademik yıl için üniversiteyi arayan Can' a bu kararın bildirildiği açıklandı.



Üniversitede türban yasağına ve AKP'nin kapatılması aleyhine Anayasa Mahkenesine rapor hazılrayan Dr. Osman Can, üniversitedeki ögörevi boyunca 301. maddeyle ilgili konferanslar verdiği, 'sola yakın' bir hoca olarak tanındığı ifade edildi.



Can, gelişmeyi doğrularken bir değerlendirme yapmadı. Akademik çevrelerde ise, kararın, Can'ın raportörlük görevindeki tercihlerinden daha ziyade, üniversitede takındığı tutumu cezalandırmaya yönelik olduğu yorumu yapılıyor.