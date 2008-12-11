Raporlu hastalar dikkat!

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, tansiyon, şeker, kalp-damar rahatsızlıkları ile astım ve kanser gibi kronik hastalıkları bulunanların sağlık raporlarının 31 Aralık’a kadar geçerli olduğunu belirterek, “Eğer raporlar son yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun değilse yenilenmek zorunda. O nedenle 31 Aralık’tan önce elinizdeki raporu mutlaka eczacınıza gösterin, raporunuz eğer 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmayacaksa, raporunuzu yenileyin” dedi.



Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu tebliğde raporlara ilişkin yapılan değişiklik ile birçok raporun 1 Ocak’tan itibaren geçersiz olacağını söyledi.



31 Aralık’tan itibaren kronik hastalarının raporlarını, son yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun olmaması durumunda yenilemek durumunda kalacaklarını bildiren TEB Başkanı Çolak,“Raporunuzu Ekim ayından önceki bir tarihte aldıysanız ve Ekim ayında çıkan SUT’a göre rapordaki aranan özellikler uygun değilse, hastaların bu raporu hastaneden yenilemeleri gerekecek” dedi.



Çolak, eskiden raporların çıkmış oldukları tarihteki SUT hükümlerine uygunluğu halinde, ‘Süreleri sonuna kadar geçerlidir’ ifadesini taşıdığını belirterek, “Bu hastayı korumak adına yapılmış bir şeydi. Hem kamu açısından bir daha hastanede muayene ücreti, tetkik parası ile yeni bir hastane faturası gelmemiş oluyordu hem de zaten çoğu yaşlı olan kronik hastalar bir kez daha hastanelere taşınıp güçlükler çekerek raporlarını yenilemek zorunda kalmıyorlardı” diye konuştu.



TEB Başkanı Çolak şunları söyledi:



“Şimdi 1 Ocak’tan sonra bu raporların tekrar yenilenmesi gündemde. Eğer hastaların raporları yeni Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygunsa geçerli ama değilse hastanelere tekrar gidecekler. Eczaneler açısından da sıkıntılı bir durum.



Eski raporlarıyla eczanelere başvuranlara, eğer rapordaki arananlar tebliğe uygun değilse eczacılar raporunun geçerli olmadığını söyleyecek. Burada da tekrar hastalarımızla eczaneler arasında istenmeyen diyaloglar gelişecek. Hastalara tekrar ‘sen sıraya girmelisin, rapor almalısın’ demek zor. Bu tip değişiklikler gizleniyor. İnsanlar bunları eczanelerden öğreniyorlar. Basın yoluyla duyurulsa en azından Ekim sonuna kadar gidip raporlarının yenilerlerdi. Bu kez de insanlar sanki bu talep eczaneden gelmişçesine tepki gösteriyorlar. O nedenle biz diyoruz ki 'Mutlaka 31 Aralık’tan önce elinizdeki raporu eczacınıza gösterin', raporunuz eğer 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmayacaksa, raporunuzu yenileyin.”



‘Kanser hastalarının raporlarında ciddi değişiklikler olabiliyor’



Hastaların mağdur olmaması için bu işlemi yapması gerektiğine işaret eden TEB Başkanı Çolak, “Her rapor geçersiz değil ancak pek çok rapor geçersiz olabilecek. Bu konuda doğru olan kurumun süreyi rapor bitene kadar eski raporun geçerli olacağı şekilde ayarlaması. Hastalarımız bir an önce raporlarını eczacılarına göstersinler ve gerekiyorsa yenilesinler” dedi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak şöyle devam etti:



“2008 SUT’ta belli kronik hastalıkların raporlarının taşıması gereken özelliklere belli ilaveler yapıldı. Örneğin bazı raporların tek hekim tarafından çıkarılması yeterli iken şimdi 3 hekimin çıkarması gerekecek. Veya eskiden branş sınırlaması yokken belli branşların mutlaka heyette bulunması istenecek. Bazı raporların geçerlilik süreleri uzayıp kısalabiliyor. Ya da bazı tahlil sonuçlarının raporlarda yer alması istenebiliyor. Kronik hastalıklar içinde ise şeker hastalıkları, kalp damar, tansiyon rahatsızlıkları, astım, bronşit, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarını sayabiliriz. Özellikle kanser hastalarının raporlarında da ciddi değişiklikler olabiliyor.”

