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Yaşam

Raporlar temiz çıktı: Adalarda denize girilebilir

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adalardan aldığı deniz suyu numunelerinin temiz çıktığını, denizin girilebilir olduğunu açıkladı.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalı'da 11 ayrı plaj ve Su Sporları Kulüplerinden aldığı ikinci deniz suyu numunelerinin sonuçlarını açıkladı.


Buna göre başta Nakibey olmak üzere tüm kıyılarda denize rahatlıkla girilebileceği, deniz suyu raporlarının zorunlu değerlere uygun olduğu kaydedildi. Başta Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada Su Sporlar Kulüpleri olmak üzere, Büyükada'da Nakibey Plajı, Seferoğlu Tesisleri, Yörükali plajları ve Ülker Restoran önündeki alanlarda denize girilmesinde bir sakınca olmadığı bildirildi. Adalar Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Pendik Halk Sağlığı laboratuarlarında yaptırdığı mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, söz konusu yüzme alanlarında denize girilmesinde bir sakınca olmadığı belirtildi. Adalar Kaymakamı Salih Keser tarafından yapılan açıklamaya göre, Adalarda yaşayan yurttaşlar başta olmak üzere yurttaşların denize rahatlıkla girebilecekleri kaydedildi. 6 Ağustos tarihinde söz konusu kıyılarda yapılan incelemede yüksek oranda koli basili çıktığı belirlenmiş ve denize girilmesi yasaklanmıştı.

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