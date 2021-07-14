Rapora: Ekvador'da katı kürtaj yasaları sebebiyle kadınların yaşamları risk altında

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporuna göre; Güney Amerika'nın batı kıyısında, ekvator üzerinde yer alan Ekvador'da katı kürtaj yasaları sebebiyle kadınların yaşamları ve sağlıkları risk altında.

Kadının yaşamının ve sağlığının tehlikede olduğu veya hamileliğin bir tecavüz sonucu olduğu durumlar dışında, ülkede kürtaj yasa dışı. Nisan ayında yüksek mahkeme, kürtaj içeren tecavüz davalarını suç olmaktan çıkardı ve kürtaja yalnızca kadının zihinsel engelli olması durumunda izin verdi.

Ülkede yasadışı kürtaj olan kadınlar iki yıla kadar, kürtaj yapan doktorlar üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Çarşamba günü yayınlanan raporda, ülke yasalarının yoksulluk içinde yaşayan yerli ve Afrika kökenli kadın ve kızları orantısız bir şekilde etkilediği tespit edildi.

HRW, 2009 ve 2019 yılları arasında 148 kürtaj vakasını inceledi. Çoğunluğu yerli veya Afro-Ekvador kökenli 120 kadın ve kız çocuğu hakkında soruşturma yapıldığını ve bunların 33'ünün hapis yattığını tespit etti.

HRW, kürtajla suçlanan kadınların ve kız çocuklarının tıbbi gizlilik haklarının sıklıkla ihlal edildiğini ve düzgün yasal temsile erişimde “önemli engellerle” karşılaştıklarını söyledi.

HRW kadın hakları araştırmacısı Ximena Casas, “Kürtajın suç sayılması, yalnızca kadınların ve kızların temel üreme sağlığı hizmetlerine erişim yeteneklerini baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda eşitsizlikleri ve ayrımcılığı da artırıyor. Ekvador, rızaya dayalı kürtaj için tüm cezai cezaları kaldırmalı. En azından, tüm yasal gerekçelerle kürtaja etkin erişimi garanti etmeli ve temel tıbbi bakım arayan kadın ve kız çocuklarına yönelik kovuşturmayı durdurmalı" dedi.

2017 yılında, ülkenin sağlık bakanlığı, anne ölümlerinin yüzde 15,6'sının gizli kürtaj nedeniyle olduğunu bildirdi.