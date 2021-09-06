Rapor: Yüz milyonlarca çocuğun eğitimi, benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya

Yeni bir rapora göre, yüz milyonlarca çocuğun eğitimi, Covid-19 ve iklim krizi de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya.

Salgın sırasında tarihte ilk kez yaklaşık 1,5 milyar çocuğun okula gitmediği ve en az üçte birinin uzaktan eğitime erişemediği tahmin edilirken, Save the Children'a göre, çoğu Sahra altı Afrika'da bulunan ülkelerin dörtte birinin okul sistemleri çökme riski altında.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, aşırı yoksulluk, Covid-19, iklim çöküşü ve toplumsal şiddet gibi birbiriyle ilişkili krizlerin kombinasyonuyla karşı karşıya olduğu için, “kayıp bir öğrenci kuşağı” için artan endişeler var.

"Covid-19, çocukların eğitimini ve yaşamlarını tehdit eden faktörlerden sadece biri"

Save the Children İngiltere'nin CEO'su Gwen Hines, "Covid-19 sebepli okullarının kapanması sonucunda en çok hasar gören kesimin yoksul çocuklar olduğunu zaten biliyoruz. Ancak ne yazık ki Covid-19, çocukların eğitimini ve yaşamlarını tehdit eden faktörlerden sadece biri" dedi.

Pandemiden önce bile dünyanın küresel eğitim krizi yaşadığını söyleyen Unicef'in küresel eğitim direktörü Rob Jenkins, “Artık bir nesil öğrenciyi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Çocuklara sadece öğrenmeleri için değil, aynı zamanda zihinsel sağlıkları, beslenmeleri ve barınmaları için de tam ve kapsamlı destek sunan projeler geliştirmezsek, bunun yaşam boyu etkileri olabilir" ifadelerini kullandı.