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Çevre

Rapor: Yılın 10 aşırı hava olayı toplam 1.5 milyar dolarlık hasara neden oldu

Yoksul bölgelerde aşırı hava olaylarının insanları yerinden ettiği belirtildi

27 Aralık 2021 10:43

Yeni bir rapor, iklim krizine bağlı yaşanan aşırı hava olaylarının dünya genelinde milyonlarca insana felaket getirdiğini gösterdi.

Christian Aid isimli yardım kuruluşu, dünya genelinde yaşanan 10 aşırı hava olayının 1.5 milyar dolarlık hasara neden olduğunu tespit etti. En yüksek maddi hasarın ABD’de ağustos ayında yaşanan Ida Kasırgası ve Avrupa’da seller olduğu belirtildi.

Yoksul bölgelerde aşırı hava olaylarının insanları yerinden ettiği belirtildi.

Araştırmacı Dr. Frederike Otto, bu yıl attığı bir tweette, dünyada yaşanan her aşırı sıcak hava dalgasının giderek insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağdaştırılabileceğini söylemişti. Kasırga ve fırtınaların da iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bu yıl ağustos ayında hazırladığı raporda, hortum ve tropikal fırtınalarda insan etkisine dair kanıtların güçlendiği belirtilmişti.

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