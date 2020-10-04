Rapor: Ücretsiz izne çıkarılanların yüzde 47'si asgari ücretin yarısı kadar gelir kaybı yaşadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘Ücretsiz İzin Gerçeği’ raporunu yayımladı. Ağbaba’nın raporunda ücretsiz izin uygulamasının en çok hizmet sektörünü ve asgari ücretli çalışanları etkilediğine dikkat çekildi.

Ücretsiz izne çıkarılanların yüzde 47'si asgari ücretin yarısı kadar maaş kaybı yaşadı

Ücretsiz izne çıkarılan işçilerle yapılan anket sonucuna göre hazırlanan rapor, ücretsiz izne çıkartılan işçilerin yüzde 47’sinin asgari ücretin yarısı kadar, yüzde 13’ünün ise asgari ücretten daha fazla gelir kaybına uğradığını gözler önüne serdi. İktidar işçilerin hem gelirini elinden aldı hem de borçlandırdı. Gelir kaybına uğrayan işçilerin yüzde 71’i geçinebilmek için bankalardan kredi almak zorunda kaldı.

Denetimsizlik ve suiistimaller

Rapora göre ücretsiz izne çıkartılan, günlük 39,24 TL aylık bin 168 TL nakdi ücret desteği alan işçilerin gelir kaybı en az bin 156 TL en çok 2 bin 332 TL oldu. Raporda ücretsiz izin uygulaması neticesinde iş yerlerinde gerekli denetimlerin yapılmaması bu süreçte suiistimalleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekildi.

CHP’li Ağbaba, “Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Ücretsiz izin uygulamasına son verilmediği takdirde milyonlarca yurttaş açlıkla baş başa kalmaya devam edecek ve büyük bir sosyal kırılma yaşanacaktır. İnsanlık onuruna yaraşmayan bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli, gerçek bir işten çıkarma yasağı uygulanmalı ve işçilerin normal çalışma ücretlerinde elde ettikleri gelir devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. Yine bu dönemde emeklilik primleri de dâhil olmak üzere ücretsiz izne çıkartılan işçileri uzun dönemli sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.