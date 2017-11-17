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Dünya

Rapor: Petrol devleri riskleri bile bile çevreyi kirletti

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Center for International Environment Law (CIEL) tarafından hazırlanan bir rapor, küresel petrol devlerinin 1950’lerde dahi iklim değişikliğinin sonuçlarından haberdar olduğunu, fakat bile bile fosil yakıt kullanımın

17 Kasım 2017 18:33

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Center for International Environment Law (CIEL) tarafından hazırlanan bir rapor, küresel petrol devlerinin 1950’lerde dahi iklim değişikliğinin sonuçlarından haberdar olduğunu, fakat bile bile fosil yakıt kullanımını artırarak çevre için yolaçacağı sonuçları \"bile bile faaliyetlerine devam ettiklerini\" ortaya koydu.
İs ve Duman: Büyük Petrol Şirketlerini İklim Krizinden Sorumlu Tutmak İçin Yasal ve Delile Dayanan Temeller” adlı raporda, petrol sektörünün iklim bilimi hakkında neler bildiği ve bu bilgilerle ne yaptıkları veya yapmadıkları aktarılıyor.
Araştırma, “Karbon Devleri” diye de adlandırdığı 90 şirketin 1971’de sanayi devriminin başından bu yana endüstriyel karbon emisyonlarının toplamının üçte ikisine neden olduğunu öne sürüyor. Bu 90 şirketin 50’sinin halka açık dev şirketler olduğu, 31 tanesinin devlete ait şirketler olduğu, dokuz tanesinin ise Çin ve Polonya’daki gibi tamamen devlet tarafından yönetilen şirketler olduğu belirtiliyor. Rapor 1988’den bu yana üretilen sera gazı emisyonlarının ise beşi halka açık petrol devi 25 şirketle ilişkilendirilebileceğini ve Suudi petrol şirketinin de bu listede olduğu belirtiliyor.
Rapor petrol şirketlerinin haksız davranış ve insan hakları ihlali gibi yasal sorumluluklarına kanıt oluşturduğunu ileri sürüyor. Raporda petrol sektöründeki oyuncuların 1950’lerde dahi iklim risklerinden haberdar olduğunu, bu risklerle mücadelede eyleme geçebilmek için önemli fırsatları olduğunu fakat tekrar tekrar konuya ilişkin hiçbir eyleme geçilmediğine dikkat çekiyor.
Kaliforniya’da 1950 yılında bir bilim adamı, otomobillerin ve benzinli araçların duman kirliliğinin en önemli sebebi olduğunu ortaya çıkarmış. (Fotoğraflı)

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