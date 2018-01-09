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Dünya

Rapor: Pakistan'da IŞİD tehdidi artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Pakistan'da yayınlanan yeni bir rapor, IŞİD'in ülke genelinde büyük bir etkisi olduğunu ve etki alanının giderek genişlediğini ortaya koydu

09 Ocak 2018 20:14

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Pakistan\'da yayınlanan yeni bir rapor, IŞİD\'in ülke genelinde büyük bir etkisi olduğunu ve etki alanının giderek genişlediğini ortaya koydu.
Bağımsız bir kuruluş olan Pakistan Barış Araştırmaları Enstitüsü (PIPS) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, 2017 yılında IŞİD tarafından Pakistan\'da toplam 370 saldırı düzenlendiğini gösterdi. Ülke genelinde silahlı saldırılar ve intihar saldırılarının artmakta olduğuna dikkat çekilen rapora göre, IŞİD\'İn düzenlendiği saldırılarda 2017\'de 815 kişi öldü ve 1,700\'den fazlası yaralandı.
Rapor, Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan\'ın ülke genelindeki saldırıların yüzde 58\'inden sorumlu olduğunu ve bu nedenle Pakistan\'da \"en nüfuzlu tehdit\" olarak görülüyor. Raporda, \"Oldukça endişe verici olan şey, özellikle Baluchistan ve Sindh kentlerinde Daesh\'in (IŞİD) ayak izinin artmasıdır\" denilirken, terör grubunun geçen yıl Pakistan\'da gerçekleşen ve çoğu sivil olmak üzere toplam 153 kişinin ölümüne neden olan en büyük altı saldırıyı üstlenmesinin, Pakistan genelinde endişe yarattığı belirtildi.
PIPS tarafından yayınlanan raporda, Pakistan-Afganistan sınırı yakınlarındaki, IŞİD\'li terör gruplarının ve \"kendi kendini radikalleştiren bireylerin\" ortaya çıkması ve eğitim kampüsleri de dahil olmak üzere dini aşırılık olaylarının artmasının, İslamabad\'ın terörle mücadele stratejilerini tekrar gözden gerektirmesi gerektiğinin altı çizildi.

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