Rapor: Öğretmenlerin yüzde 96'sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor; yüzde 99'u borçlu

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonominin yanı sıra olumsuz etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Artan vaka sayıları nedeniyle sistem değiştirildi, online eğitime geçildi. Eğitim İş Sendikası, yarın Öğretmenler Günü'nü kutlayacak öğretmenlerle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 80'i uzaktan eğitimi kesinlikle çok başarısız bulurken, yüzde 83'ü devlet okullarını da niteliksiz bulduğunu ifade etti.

Öte yandan yapılan araştırmada ekonomik sorunlar açık ara önde. Araştırmaya göre, çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63'ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılayamıyor; yüzde 96'sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor; yüzde 44'ü ev kredisi, yüzde 30'u araç kredisi, yüzde 25'i eğitim kredisi ödüyor; Yüzde 29'u esnafa, yüzde 35'i şahıslara nakit olarak borçlu yaşıyor!

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, işte Eğitim İş Sendikası'nın yurt genelindeki 81 ilde görev yapan 5 bin 514 öğretmenin çevrimiçi katılımıyla gerçekleştirdiği, “Öğretmenlerin, Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı araştırmanın sonuçları:

■ Araştırmaya katılanların yüzde 93'ü “Öğretmenlik saygın bir meslek olma özelliğini kaybetti” görüşünde.

■ Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63'ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 73'ü çocuklarına kılık kıyafet alamıyor.

■ Her 100 öğretmenden 47'si kendi çocuğunun bile eğitim ihtiyacını karşılayamıyor.

■ Yüzde 96'sı son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının bütçesini çökerttiğini düşünüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 44'ü ev kredisi, yüzde 30'u araç kredisi, yüzde 25'i eğitim kredisi ödüyor.

■ Yüzde 29'u esnafa, yüzde 35'i şahıslara nakit olarak borçlu yaşıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 37'si kredi kartlarının sadece asgari ödemesini yapabiliyor.

■ Araştırmaya katılan öğretmenlerimizin yüzde 3'ünün maaşında icra var. Yüzde 8'inin maaşına en az bir kez icra gelmiş.

■ Öğretmenlerin yüzde 46'sı anne/baba arkadaş yardımı alarak ancak geçinebiliyor.

■ Borç batağındaki öğretmenlerin yüzde 26'sı ek iş yapıyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 61'i gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorun yaşadığını bildirdi.

■ Öğretmenlerin yüzde 75'i borçları nedeniyle mesleki verimlerinin düştüğünü söyledi.

■ Yüzde 43'ü daha çok para kazanacağı bir iş bulursa mesleği bırakacağını söylüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 46'sı görevden alınma korkusu yaşadığını söyledi.

■ Öğretmenlerin yüzde 83'ü yönetici olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğuna emin.

■ Yüzde 48'i yöneticiler tarafından öğretmenlere siyasi baskı yapıldığını düşünüyor.

■ Öğretmenlerin yüzde 59'u gelecekten umutlu olmadığını söyledi. Öğretmenlerin yüzde 26'sı kararsız olduğunu belirtirken, sadece yüzde 15'i umutlu.