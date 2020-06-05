Rapor: Mayıs ayında toplam 83 ayrı ekolojik tahribat gerçekleşti

Ekoloji Birliği, “Mayıs Ayı Ekolojik Yıkım Projeleri Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, mayıs ayında toplam 83 ayrı ekolojik tahribat gerçekleşti.



Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, dağılımında Marmara Bölgesi 17 tahribatla birinci sırada, Ege Bölgesi 11 tahribatla ikinci, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri 9’ar tahribatla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Güneydoğu Anadolu’da 6, Güneydoğu doğuda 5, İç Anadolu’da ise 4 tahribat yer aldı. Birden fazla bölgeyi etkileyen 1 ekolojik tahribat yaşandı.

Raporda, altın/metalik madencilik, sit alanları ve korunan alanlarının statülerindeki değişiklikler, termik santralların ve sanayi tesislerinin havayı kirletmeleri, dereler ve nehirlerdeki kirlilikler, şüpheli orman yangınları, çok sayıda imara açılan yerler, kamusal alanların talanını yer verildi. HES’ler yine gündemdeki yerini korudu.

Doğa savunucularına cezalar sürdü. Öte yandan raporda çevre aktivistlerinin mücadelesi ve projelere karşı açılan davalar da var.