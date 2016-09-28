Rapor: Malezya uçağını düşüren füze Rus yapımı

Hollanda Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Uluslararası Araştırma Komisyonu bugün Nieuwegein'de Malezya uçağının düşürülmesine ilişkin ara raporunu açıkladı. Rapora göre 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Malezya uçağının düşürülmesinden Rusya sorumlu. Soruşturmayı yürüten uluslararası uzmanlar, Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçağın Rusya'ya ait Buk füzesiyle düşürüldüğünü açıkladı.

Füze rampası Rusya'ya taşındı

Uzmanlara göre MH17 sefer sayılı uçağı düşüren füze Moskova yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgeden ateşlendi ve füzenin fırlatıldığı rampa da yeniden Rusya'ya taşındı. Uydu fotoğraflarının incelenmesi ve gizli servislerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda rapor sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Uçağı düşürenlere ilişkin şüphelileri açıklamayan Hollanda Savcılığı, henüz incelemelerin tamamlanmamasını gerekçe gösterdi.

Rusya Ukrayna'yı suçluyor

Moskova ise uçağın düşürülmesinde herhangi bir sorumlulukları bulunmadığını belirterek suçu Ukrayna'ya attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskow, yeni Rus radar kayıtlarının füzenin Moskova yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgeden fırlatılmadığını ortaya koyduğunu savundu. Rus sözcü çürütülemeyecek delillere sahip olduklarını öne sürdü.

Önce ölenlerin yakınları bilgilendirildi

17 Temmuz 2014'te düşürülen Malezya Havayolları'na ait uçakta bulunan 298 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin yakınları bu sabah soruşturmanın ilk sonuçları hakkında bilgilendirildiler. Cezai soruşturmada Malezya, Ukrayna, Belçika ve Hollanda işbirliği yapıyor. En çok Hollanda vatandaşının ölmesi sebebiyle soruşturmayı Hollanda Savcılığı yürütüyor.

2015 Ekimi'nde yapılan teknik incelemeler sonucunda da uçağın Rus yapımı Buk füzesiyle vurulduğu tespit edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, DK/BÖ