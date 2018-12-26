Rapor: İşçi dövizi transferlerinde kripto para birimleri kullanımı artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Yayınlanan yeni bir rapor, artan vergi ve komisyon ücretleri nedeniyle, işçi dövizleri transferlerinde kripto para birimleri kullanımının arttığını ortaya koydu.

The World Bank Data’nın yayınladığı veriler, 2017 yılında ABD’den diğer ülkelere 148 milyar dolar değerinde kripto para biriminin, işçi dövizi transferinde kullanıldığını ortaya koyarken, blockchain teknolojileri şirketi Clovr’un “Sending Money Back Home” isimli raporu da, 707 kişi üzerinde yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 15.8’inin işçi dövizi transferinde kripto para birimleri kullandığını ortaya koydu.

Kripto para birimleri yoluyla yapılan para transferleri, söz konusu rakamlarla dünya genelinde dördüncü sıraya yükselirken, ilk sırada çevrimiçi hizmetler yer aldı ve bunu para transfer hizmetleri ve geleneksel banka havale sistemi izledi.

Raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Microsoft veya Starbucks gibi büyük şirketler kripto para birimlerini ödeme sistemi olarak kabul ederse, işçi dövizi transferlerinde yeni ödeme sistemleri kullanımı da artabilir.”

Raporda, 500 dolar değerinde bir para transferinde genellikle bankaların yüzde 10.41 kesinti yaptığı, posta hizmetlerinin de 34 dolara varan ek ücret aldığı belirtilirken, “Yüksek işlem ücretleri ve dönüşüm oranlarından kaçınıldığında, kripto para birimi üzerinden kişiler birikim sağlayabilir” denildi.

Raporda ayrıca, ankete katılanlar arasında kripto para birimi kullanımından erkeklerin kadınlara göre daha memnun olduğu ve katılımcılarının yüzde 85’inin işçi dövizi transferlerinde kripto para birimi kullandığı belirtilirken, kripto para birimleri aracılığıyl en çok işçi dövizi transferinin yapıldığı ülkeler ise sırasıyla Meksika, Çin, Hindistan ve Filipinler olarak belirlendi.