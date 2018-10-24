Rapor: İran'da düşen Türk uçağının iki motoru da çarpmaya yakın durdu

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - İran’da geçen Mart ayında düşen 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli uçağın iki motorunun da çarpma anına yakın zamanda durduğu, kazayla ilgili hazırlanan ön raporda belirtildi.

Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet\'in yönetimindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran\'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu’nun hazırladığı ön raporda, TC-TRB kuyruk tescilli uçağın motorlarının çalıştığı ancak uçağın stall (uçağın havada süratsiz kalması) durumundan çıkamayıp anormal duruma girince her iki motorunun da çarpmaya yakın durduğu da belirtildi. Raporda, motorların neden durduğu ise belirtilmedi. Olay anında uçağın mevcut irtifasının pilotun uçağın stall durumundan kurtulabilmesi için yeterli olduğu, dağlık bölgeye çarpmadan önce de uçağın kumanda kabiliyetinin olduğu raporda yer aldı.

Ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor hazırlanacak.Bu raporun gelecek yıl çıkması bekleniyor. Kazanın üzerinden 7 aydan fazla zaman geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş\'in cesedine henüz ulaşılamadı.