Rapor: İkinci çeyrekte siber suçlular dolandırıcılıktan 2.3 milyon dolar kazandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky Lab’in son raporuna göre, 2018’in ikinci çeyreğinde siber suçlular kripto para birimleri dolandırıcılığından 2.3 milyon dolar kazandı.

Kaspersky Lab’in “Spam and Phishing in Q2 2018” raporunda şirket, Nisan-Haziran arasında yaklaşık 60 bin dolandırıcılık girişiminin engellendiğini belirtirken, dolandırıcıların kullanıcıları sahte ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) kripto para birimleri yatırımı yaparak dolandırdığını vurguladı.

Nadezhda Demidova, Kaspersky Lab İçerik Analisti, raporda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gerçekleştirilen saldırıların ağırlıklı olarak finansal kurumları hedef alıyor olması, gün geçtikçe daha fazla kişinin elektronik para kullandığını ortaya koyuyor. Fakat kullanıcılar hala olası risklerin farkında değil, bu yüzden de saldırganlar hala e-dolandırıcılık yoluyla kişilerin verilerini çalıyorlar.”

