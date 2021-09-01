Rapor: Hava kirliliği milyarlarca insanın hayatını altı yıla kadar kısaltıyor

Yeni bir rapora göre, hava kirliliği milyarlarca insanın hayatını altı yıla kadar kısaltıyor ve insan sağlığı için sigara içmekten, araba kazalarından veya HIV/AIDS'ten çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Araştırmacılar, kömür kullanımın hava kirliğinin başlıca sebebi olduğunu belirtirken, ortalama bir vatandaşın altı yıl erken ölmesiyle Hindistan'ın bu durumdan en kötü etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Son yedi yılda hava kirliliğini azaltan Çin'de ise kirli hava hala halkının ömrünü 2,6 yıl azaltıyor.

Bilim insanları, iklim krizinin orman yangınlarına neden olarak hava kirliliğine katkıda bulunduğunu ve bir kısır döngü oluşturduğunu söyledi.

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Michael Greenstone, "Hava kirliliği, gezegendeki insan sağlığına yönelik en büyük dış tehdittir" dedi.

Ortalama bir dünya vatandaşının bugünkü hava kirliliği seviyelerinde ömründen 2,2 yıl kaybettiğini söyleyen Greenstone, "En çarpıcı şey, hükümet ve toplumsal normların bir kombinasyonunun, insanların gerçekten çarpıcı biçimde daha kısa ve hasta hayatlar yaşamasına izin vermeyi seçtiği büyük ülkelerin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

2013 yılında “kirliliğe karşı savaş” başlatan Çin, hava kirliliği seviyelerini yüzde 29 oranında azalttı. Bilim insanları, kesintilerin devam ettiği varsayıldığında, insan ömrüne ortalama 1,5 yıl ekleneceğini söylüyor.