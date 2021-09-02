Rapor: Dini kuruluşlardaki çocuklar, mağdurları suçlamanın yaygın olduğu kültürlerde, cinsel istismara karşı savunmasız

Bir rapora göre, medreseler de dahil olmak üzere dini kuruluşlarda yer alan çocuklar, mağdurları suçlamanın, yetkiyi kötüye kullanmanın ve dış otoritelere güvensizliğin yaygın olduğu kültürlerde cinsel istismara karşı savunmasız durumda.

The Guardian'ın haberine göre, Çocukların Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Soruşturma (IICSA), doğruyu yanlışı öğrettiğini iddia eden ancak çocukları koruyamayan dinlerin ikiyüzlülüğünü vurgularken, “Çocukların cinsel istismarının çok çeşitli dini ortamlarda gerçekleştiğine şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Soruşturma raporunda, örgütlerin "milyonlarca çocuğun hayatı üzerinde önemli ve hatta baskın bir etkiye sahip olduğu" belirtilirken, “Dini örgütleri diğer kurumlardan ayıran şey, doğruyu yanlışı öğretmek konusunda sahip oldukları güçtür; bu nedenle, cinsel istismarı önlemede veya bunlara tepki vermede başarısız olunabilir" ifadelerine yer verildi.

"Dini kuruluşlarda ve ortamlarda çocuk istismarı, eksik bildiriliyor"

Açıklamaya, "Din ve inanç özgürlüğü, bir çocuğa kötü muamele yapılmasını veya onları zarardan korumak için yeterli adımların atılmamasını hiçbir zaman haklı çıkaramaz veya mazur gösteremez" ifadesi ekledi.

Geçen yıl düzenlenen 16 günlük kamuya açık oturumlara dayanan IICSA raporu, dini kuruluşlarda ve ortamlarda çocuk cinsel istismarının önemli ölçüde eksik bildirilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Dini kuruluşlar ve ortamlarda çocuk cinsel istismarını bildirmenin önündeki kurumsal ve kültürel engellerin yaygın olduğu belirten rapor, tüm dini kuruluşların bir çocuk koruma politikasına sahip olmasını tavsiye ediyor.