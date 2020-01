Rapor: Dijitalleşme Almanya'da 3.4 milyon istihdamı yok edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat (DHA) – Almanya’nın devlete bağlı bilişim teknolojileri kurumu Bitkom yayınladığı bir raporda dijitalleşme sebebiyle her on kişiden birinin işini kaybedebileceğini ve 3.4 milyon istihdamın yok olacağını söyledi.

Bitkom raporuna göre gelecek beş yıl içinde robot ve algoritmaların insanlardan işleri devralması sebebiyle 3.4 milyon kişi işini kaybedecek. Bu da şu anda 33 milyon kişinin sigortalı çalışmakta olduğu Almanya ekonomisi için her on kişiden birinin işini kaybedebileceği anlamına geliyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’da (FAZ) yer alan habere göre daha önce dijitalleşmenin insanların işine mal olmayacağını ve aksine şirketlerin çoğunun daha yüksek yetkinlikte çalışana ihtiyaç duyacağını belirtmiş olan Bitkom son raporunda bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve dijitalleşmenin istihdamı büyük ölçüde azaltacağını iddia etti.

Raporda 20’den fazla çalışanı olan her dört şirketten birinin dijitalleşme sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Telekomünikasyonda istihdamın yüzde 90\'ı yok oldu

Bitkom kurumuna bağlı 500 şirketle yapılan görüşmeler sonucu yazılan rapor Almanya’nın iletişim sektöründe 90’lı yıllarda 200 bin çalışan olduğunu fakat bu rakamın bugün itibariyle yüzde 90 azalarak 20 bine kadar gerilediğini gözler önüne serdi. Bitkom Başkanı Achim Berg “Yani sadece bu sektörde istihdamın yüzde 90’ınını dijitalleşme sebebiyle kaybettik” dedi.

Rapora göre bu hızdaki bir değişimin etkileyeceği sıradaki sektörlerin bankacılık, sigorta ve hatta kimya ve ilaç sanayi olduğu belirtildi.

Diş teknisyenlerinin işini 3-D printerlar yapacak

Raporda gelecek yirmi yılda bugün varolan mesleklerin yarısının yok olacağını öngören Bitkom, diş teknisyenlerinin işinin 3-D printer’lar tarafından yapılacağını, vergi danışmanlarının işini de algoritmaların devralacağını söyledi.

Bitkom Almanya’nın bilişim teknolojileri kurumu ve bini orta büyüklükte, 400’ü startup ve neredeyse hepsi küresel faaliyet gösteren iki bin 500 şirket Bitkom sektör örgütü çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bitkom üyesi şirketlerin yıllık ciroları toplamı ise 190 milyar euro ve bu şirketler istihdam ettikleri iki milyon kişi ile 50 milyar euro hacimde ihracat gerçekleştiriyor.