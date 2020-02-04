Rapor Denetleme Kurulu'nun ardından şimdi de sadeleştirme geldi: Sayıştay raporlarına "sansür" formatı

Kamunun hesaplarını TBMM adına denetleyen ve tüm kısıtlamalara karşın çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluğu ortaya çıkartan Sayıştay’ın uzman denetçilerinin raporlarına “sadeleştirme” adı altında yeni bir format uygulanmaya başlandı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, bunun sansür anlamına geldiğini bildirdi.

2018 yılı denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasının ardından ortaya çıkan yeni rapor formatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayıştay Başkanlığı bürokratları, TBMM KİT Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na bilgi verdi. Uzman denetçiler tarafından hazırlanan raporların 2015 yılından bu yana iki daire başkanı, her daireden birer üye ve denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşan Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetlendikten sonra TBMM’ye sunulması ile yetinilmeyip sadeleştirme adı altında yeni bir yöntem uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Revizyon çalışması

BirGünden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay Bölüm Başkanı Onur Derici milletvekillerine yaptığı sunumda, yaklaşık bir aydır KİT raporlarının formatı ve KİT denetim rehberine ilişkin bir revizyon çalışması yürütüldüğünü de bildirdi. Derici denetim işlemi ve raporlanması ile ilgili rehberlerin uluslararası standartlar esas alınarak güncellendiğini ifade etti.

Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş de “Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulmasının hedeflendiğini” anlattı. İdari, mali ve işletme çalışmaları bölümlerindeki tekrarlardan kaçındıklarını bildiren Gezmiş, “Bulgu ve önerilerde ise herhangi bir kısıt getirilmemiştir” dedi.

"Raporlar 5 kat azaldı"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Sayıştay’ın raporlarında, rapor sayfalarında ve içerik bilgilerinde büyük bir azalma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun bir sayfası 45 satır, 9 kelime ve toplamı itibarıyla da 540 sayfadan oluşuyor yani 218 bin 700 kelime var. Eti Maden İşletmeleri 2018 yılı raporundaysa yani değiştirilmiş yeni formattaysa bir sayfada 34 satır, o satırda toplam 12 kelime… Rapor itibarıyla da toplam 108 sayfadan oluşuyor, o da 44 bin 64 kelime. Yani arada tam olarak 4,96 kat fark var.

‘Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulması hedeflenmiştir’ ifadesindeki ‘yeterince’ kısmı çok göreceli, denetimi gerçekleştirecek milletvekilleri olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Dolayısıyla, bu sadeleştirmeyi kabul etmek açıkçası mümkün değil. Burada ‘sadeleştirmek’ demek filtre etmek’ demek. Aslında, bir nevi bir sansürden geçirmek. ‘Sayıştay raporunun sadeleştirilmesi’ adı altında sansürlenmesini reddediyoruz.”