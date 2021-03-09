Rapor: Çin, Sincan'da BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Konvansiyonu'nun tüm hükümlerini ihlal etti

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İnsan hakları, savaş suçları ve uluslararası hukuk alanında çeşitli görevler yapan 50 uzman tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin, Sincan'da yaptıkları ile BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Konvansiyonu'nun tüm hükümlerini ihlal etti.

Newlines Strateji ve Politika Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda Pekin'in Sincan'daki Uygurlara yapılan soykırımdan sorumlu olduğu ifade edildi.

Bu raporla birlikte ilk defa bağımsız bir kurum, Sincan'daki soykırım suçlamaları hakkında derinlemesine bir yasal inceleme yapmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Sincan'da yaklaşık 2 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıklar gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Eski mahkûmlar zorla çalıştıldıklarını, propagandaya uygulandığını, sinsel saldırıya uğradıklarını ve zorla kısırlaştırıldıklarını söylüyor. Pekin ise insan hakları ihlalleri suçlamalarını reddederek gözaltı merkezlerinin terörizmi önlemek için zorunlu olduğunu iddia ediyor.