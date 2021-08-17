Rapor: Burkina Faso'da kadınlar, gıda karşılığı seks yapmak zorunda bırakılıyor

Yakın tarihli bir rapor, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki topluluk liderlerinin ülke içinde yerinden edilmiş kadınları istismar ettiğini, yiyecek yardımı karşılığında seks veya para talep ettiğini ortaya koydu. Yerel bir yetkili, bildirilen bu olayların 1,3 milyon kişinin yaşadığı yerinden edilme krizinde "buzdağının görünen kısmı" olabileceğini söyledi.

VOA'in haberine göre, Merkez Kuzey bölgesinde resmi olmayan bir kampta, yerinden edilmiş kişiler devletten veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan gıda yardımı almadıklarını söylüyor. Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir kadın, yemek yiyebilmek için yapmak istemediği şeylere zorlandığını söyledi.

Sığınma kampında 6 ay boyunca kalan kadının yiyecek hiçbir şeyi yoktu. Bu yüzden yemek dağıtan kişilerle, yemek karşılığı seks yapmak zorunda kaldı. Bölgedeki birçok kadının benzer durumlara sürüklendiğini belirterek, çoğu kişinin bunun sonucunda cinsel hastalıklara yakalandığını söyledi. Kocası geri dönene ve küçük bir ev kiralayabilene kadar bu koşullarda hayatta kaldı.

İnsani meselelere odaklanan medya kuruluşu The New Humanitarian tarafından geçen ay yayımlanan bir raporda, Merkez Kuzey bölgesinde sekiz yerinden edilmiş kişinin, gıda yardımı karşılığında seks yapmaya zorlandığı ortaya çıktı.

"Çok az insan bu konuda konuşmaya istekliydi. Konuştuğum kadınlar, kendilerine aynı durumun teklif edildiğini söyledi"

The New Humanitarian muhabiri Sam Mednick, "Yaptığım haberlere ve konuştuğum kadınlara göre, herkes bunun olduğunu biliyor gibiydi. Çok az insan bu konuda gerçekten konuşmaya istekliydi. Konuştuğum kadınlar, kendilerine aynı durumun teklif edildiğini söyledi" dedi.

Raporda ayrıca cinsel sömürü ve istismarı önlemek için kar amacı gütmeyen bir sistemin tam olarak kurulmadığı belirtildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan, ülke içinde yerinden edilmiş nüfusun yoğun olduğu bir kasabadan yerel bir yetkili, yemek karşılığı seks skandalının şimdiye kadar bildirilenden çok daha fazla olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne, yiyecek karşılığı seks vakalarını önleme sisteminin neden düzgün bir şekilde kurulmadığı sorulduğunda, "BM tarafından desteklenen Burkina Faso Hükümeti, cinsel veya toplumsal cinsiyete dayalı istismar vakalarında şikayette bulunmak için ücretsiz bir telefon numarasına sahiptir. Herhangi bir cinsel istismar veya sömürü belirtisini tespit etmek için odak noktaları mevcuttur. İnsani yardım çalışanları ve diğer çalışanlar sorumlulukları ve hesap verebilirlikleri konusunda eğitilmiştir" cevabı verildi.