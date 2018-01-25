Rapor: Aşırı düzenleme, terör ve siber tehditler CEO'ların uykularını kaçırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ocak (DHA) – PriceWaterhouseCoopers’ın sonuçlarını 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıkladığı Küresel CEO Anketi 2018 yılında \"aşırı düzenleme\", \"terör\" ve \"siber tehdit\" gibi endişelerin dünya genelinde CEO’ların uykularını kaçırdığını gösterdi.

Davos’ta açıklanan ve CEO’ların önümüzdeki 12 aylık dönem için geçmişte olmadığı kadar iyimser olduğunu da vurgulayan rapora göre \"aşırı düzenleme\" geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde CEO’ların en büyük endişesi olarak belirlendi. \"Terör\" tehdidi ise geçen yıl CEO’ları huzursuz eden başlıklar sıralamasında 12. sıradayken bu yıl 2. sıraya yükseldi. 2018 yılı için en büyük üçüncü endişe ise PwC’nin 85 ülkeden görüş aldığı bin 293 CEO’ya göre \"jeopolitik belirsizlik\". CEO’ların uykularını kaçıran bu belirsizlik geçen sene beşinci sıradaydı. Dördüncü sırayı ise geçen yıl onuncu sırada yer alan \"siber tehditler\" aldı.

Raporda “Her bölgede CEO’ların en endişeli olduğu tehditler değişiklik gösteriyor. Fakat dünya genelinde CEO’lar \'jeopolitik belirsizlikler\', \'terörizm\' ve \'iklim değişikliği\' gibi toplumsal tehditler konusunda giderek daha endişeli hale geliyor” denildi. PwC’nin yapmış olduğu araştırmada değişen tüketici davranışı veya pazara yeni giren oyuncular gibi normal iş dünyası risklerindense bu yıl CEO’ların daha çok dış faktörlere bağlı endişeler taşıdığı gözlemlendi.

AI 2030 itibariyle küresel GSYH’ye 15.7 trilyon dolar ekleyecek ama…

Yapak zekanın 2030 itibariyle küresel GSYH’ye yüzde 14’lük bir artışla 15.7 trilyon dolar ekleyeceği öngörülen PwC raporunda CEO’ların Yapay Zeka’nın (AI) sağlayacağı faydalar ve beraberinde getireceği tehlikeler konusunda da endişeli olduğu vurgulandı ve “AI artık bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir şey değil, burada ve gerçek. Ekonomiye genel anlamda önemli bir katkı sağlayacak olsa da AI’nın getirdiği zorlukların üstesinden zamanında gelemeyenler büyük kayıplar yaşayacak” dendi.



CEO endişeleri bölgeden bölgeye değişiyor

Bölgesel olarak CEO’ların endişeleri incelendiğinde Ortadoğu’da jeopolitik belirsizlik, siber tehditler ve aşırı düzenleme en üst sırada yer alırken, terörizm ve teknolojik değişimin hızı bunları takip etti.

Kuzey Amerika’da CEO’ların uykusunu kaçıran en önemli iki konu ise siber tehditler ve aşırı düzenleme olarak belirtildi. Jeopolitik belirsizlikler, terör ve teknolojinin değişim hızı ise ABD’deki CEO’ların diğer büyük endişeleri.

Avrupalı CEO’ların en büyük endişesi “popülizm”

Avrupa’da ise CEO’ların en büyük endişesi “popülizm” oldu. Sonrasında aşırı düzenleme, jeopolitik belirsizlikler ve siber tehditler Avrupa CEO’larının başlıca endişeleri.

Araştırmada küreselleşmenin “zengin ve fakir arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olup olmadığı” sorulduğunda CEO’ların yüzde 40’ı “kesinlikle hayır” yanıtını verirken, CEO’ların yüzde 30’u küreselleşmenin “iklim değişikliğini ve kaynak kıtlığını engelleme” konusunda aynı karamsar yanıtı verdi.



Herşeye rağmen 2018’den umutlular

Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıklanan Küresel CEO Anketi\'nin sonuçları, dünyanın jeopolitik belirsizlikler, siber saldırılar ve yapay zekanın istihdamı tehdit ettiği çalkantılı bir dönemden geçmesine karşın, CEO’ların 2018’den umutlu olduğunu gösteriyor.