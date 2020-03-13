Rapor: Ankara Tren Garı binalarının Medipol Üniversitesi'ne tahsisinde kamu yararı yok

Ankara Tren Garı yerleşkesinin, tarihi TCDD müzesi ve TCDD misafirhanesi binalarının içerisinde yer aldığı 50 bin metrekarelik alanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi, alana hastane kurulabileceği ve bunda kamu yararı olmadığı tespitinde bulundu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi'nin, Ankara Tren Garı binalarının Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davasında bilirkişi raporu hazırlandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, açılan davaya ilişkin ocak ayında Ankara Tren Garı alanında da incelemelerde bulunan bilirkişi heyeti dikkat çeken bir rapora imza attı. Raporda, “Üniversite alanı kullanımında ‘hastane kurulması amacının’ da var olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu alanın bir kilometre yakınında yer alan sağlık birimlerinin kent içinde kalmasının yarattığı problemi ortadan kaldırmak için ‘şehir hastanesine’ taşınması kararı ile çelişmektedir” denildi.

Raporda, Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen alanın kullanımına yönelik “Kamu yararı düşünülerek kurulan şehir hastaneleri varken ve planlama alanı yakınında bulunan hastanelerin birçoğu şehir hastanesine taşınmışken konusu alanda ‘özel hastane’ kullanımı için yer ayırmak kamu yararına aykırıdır” ifadeleri de yer aldı.

Mevzuata aykırı yapılaşma

Mevzuata aykırılıkların da sıralandığı raporda, “Parselin en az 1.50 metre, en çok 35.50 metrelik yapılaşma koşulları ile ‘Özel üniversite alanı’ olarak ilan edilmesi imar planı değişikliği mevzuatına aykırıdır. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Plan değişiklikleri ancak bu tür hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla yapılabilmektedir. Kaldırılan her sosyal ve teknik altyapı alanı için mevzuat gereği plan bütünlüğünü koruyarak yeni rekreasyon alanı getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, dava konusu plan değişikliği sosyal donatı dengesini bozan bir nitelik taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bilirkişi raporunda tarihi Ankara Tren Garı yerleşkesi alanı için son 10 yılda üç ayrı plan değişikliği yapıldığına da dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi: “Kent merkezinde bulunan alanın plan değişikliklerine konu olması, hem kamu kaynaklarının akılcı kullanılmaması, hem de parsel düzeyinde yapılan bu değişikliklerle planlamanın bütünselliğini bozması açısından kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.”

Rapor lehimize

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter, bilirkişi raporuna ilişkin BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Burada esas olay kamu mülkiyetidir, devletin kontrolündeki bir alanın bir vakfa tahsisidir. Burada bir üniversite alanı yapılmak isteniyor ama bu alanda hastane gibi bir sağlık tesisi yapılmak istendiğini biz plan notlarından anlayabiliyoruz. Şehir hastaneleri söz konusuyken bütün şehirdeki hastaneler bir yere taşınırken burada yeni bir hastane yapılmak isteniyor ve bu durumda büyük bir çelişki yaratılmış oluyor. Bilirkişi raporunda, bu alana bir hastane yapılmasıyla trafik yükü oluşturacağı da öngörülüyor. Özetle bilirkişi raporu lehimizde bir görüş belirtmekte olup, bizim endişelerimizde haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır."