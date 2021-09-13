Rapor: 2020 boyunca 227 kişi, çevreyi korumaya çalışırken öldürüldü

Çevre ve insan hakları gözlem örgütü Global Witness, 2020 boyunca 227 çevre savunucusunun saldırılar sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Global Witness, 2020 boyunca dünya genelinde incelediği veriler sonucu, saldırılara maruz kalan 227 insanın çevreyi korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini tespit etti.

Rapor, en çok ölümün Latin Amerika'da meydana geldiğini, en ağır ülkenin ise 65 çevrecinin hayatını kaybettiği Kolombiya olduğunu gösterdi.

Hayatın kaybedenlerin aileleri, pandemi döneminde ülkelerde uygulanan kapanma önlemlerinin, çevre savunucularının daha kolay bir hedef haline gelmesine neden olduğunu anlattı.

Raporun yazarlarından Chris Madden "2020, dünyanın sabit bir şekilde durduğu yıl olmalıydı ancak rapor gösteriyor ki gezegeni korumak isteyenler için böyle olmamış. Görülüyor ki iklim krizine neden olan hırs ve sömürü aynı zamanda insanlar üzerinde şiddetli bir etki yaratıyor." dedi.