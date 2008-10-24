Raphael'in başyapıtı evine döndü

Rönesans ressamı ve mimarı Raphael'in başyapıtlarından ve en iyi bilinen Meryem tasvirlerinden biri olan "Madonna of the Goldfinch", 10 yıl süren titiz ve zorlu yenileme çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye başlayacak.



Rafael'in, İtalyanca adıyla "Madonna del Cardellino" (Meryem ve Saka Kuşu) resmi 1547'de çöken bir evden çıkarılmıştı. Parçalanan resim, geçmişteki restorasyon hatalarının da kurbanı olmuştu. İtalya'nın en saygın resmi restorasyon kurumlarından Floransa'daki "Opificio Delle Pietre Dure"nin resim departmanı başkanı Marco Ciatti, sadece 2 yıl boyunca resmin restore edilip edilmemesine karar vermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



107'ye 77 santimetre boyutlarındaki ahşap üzerine yağlıboya resmin geçmişten kalan büyük hasarı nedeniyle, restorasyonun yapıta zarar verebileceğinden çekinen uzmanlar, uzun incelemeler ve araştırmalar sonunda resmi yenilemeye karar verdi.



Raphael, bu paneli 1506 yılı dolaylarında henüz çok gençken, zengin bir tüccar olan Lorenzo Nasi'ye düğün hediyesi olarak yapmıştı. Nasi'nin evi 1547 yılında çöktüğünde, resim 17 parçaya bölünmüştü. O dönemde yaşayan Ridolfo di Ghirlandaio, mıhlar kullanarak resmi bir araya getirdi ve izleri yok etmek için yeniden boyadı. Resim daha sonra, Floransa'nın en önemli ailelerinden Medicilerin koleksiyonuna geçti. Restorasyon uzmanı 52 yaşındaki Patrizia Riitano, hayatının son 10 yılında sabah akşam Raphael'in resmiyle "yaşadı". Alçakgönüllü bir biçimde, "sadece bir teknisyen olduğunu" söyleyen Riitano, "Ama yine de bu resmi Raphael'den daha iyi bildiğimi düşünüyorum. O da bu resme bakmıştı, ama ben bütün bu yıllar boyunca onu mikroskopla inceledim" diye konuşuyor.



Riitano, geçen süreci düşündüğünde, bu resimle kızından daha fazla zaman geçirdiğini fark ettiğini belirtiyor. Resmin yaratıcısının da sonuçtan memnun olup olmayacağını merak ettiğini belirten Riitano, "Raphael belki bana öbür dünyadan bir mesaj yollar, belki bir SMS" diyor.

Resim, gelecek ay Floransa'daki Palazzo Medici'de sergilenecek. Saka Kuşlu Madonna, daha sonra uzun zamandır yaşadığı evine, Uffizi Galerisinin 26 numaralı salonuna dönecek.

Uffizi yöneticisi Antonio Natali de duygularını şöyle açıklıyor: "Bunu dahi kızımızın eve dönüşü gibi kutlayacağız..."

